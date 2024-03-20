Samanyolu Haber /Dünya / Alman ordusunda casus şoku! Bir subay tutuklandı /20 Mart 2024 17:21

Alman ordusunda casus şoku! Bir subay tutuklandı

Almanya'da bir subay, Rus istihbaratı adına casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Uluslararası alanda benzer casusluk vakaları endişeye sebep oluyor.

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Almanya'da bir subay, Rus istihbaratı adına casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Uluslararası alanda benzer casusluk vakaları endişe yaratıyor.

Harici'nin haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Federal Silahlanma, Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Ofisi'nde görev yapan bir Alman subayı, Alman Başsavcılığı tarafından Rusya istihbaratı adına çalışmak ve resmi gizliliği ihlal etmekle suçlanıyor.

SUBAYIN YAKALANMASI VE YARGILANMASI
Thomas H., Mayıs 2023'ten bu yana, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne işbirliği teklifiyle müracaat ettiği belirtiliyor. Başsavcılık açıklamasında, bir kez bile mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri Rusya istihbaratına ilettiği ifade edildi. Thomas H., 9 Ağustos 2023'te yakalandı ve o tarihten bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. Subay, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

ULUSLARARASI CASUSLUK OLAYLARI
Geçen haftalarda Rusya'da bir Güney Kore vatandaşı, casusluk suçundan tutuklanmıştı. Daha önce bir şahıs Ukrayna lehine casusluk yapmaktan 9,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu olaylar, uluslararası arenada casusluk faaliyetlerine dair artan endişeleri gözler önüne seriyor.

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