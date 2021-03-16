8 Mart'ta Avusturya Parlamentosundaki 73 Kadın milletvekiline çiçek gönderdiler

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Grüß Gott Österreich Platformu pandemi sebebiyle bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı.







Viyana'da faaliyet gösteren Platform üyeleri Avusturya Parlamentosundaki 73 Kadın milletvekiline çiçek buketleri gönderdi













Gönderilen buketlerin üzerindeki küçük mesaj kartlarına Türkiye'de OHAL sonrası hak ihlaline uğrayan 7 farklı Kadının fotoğrafı ve çektikleri sıkıntıları yazıldı









Milletvekillerine Ayşe Neşe Gül , Hanım Büsra Erdal, Melek Çetinkaya, Nursena Küçüköyiğit , Fatma Saadet Yılmazer , Birgül Koçal'ün yaşadıkları anlatıldı









Ayrıca her milletvekiline tebrik mektubu gönderildi.













Pandemi sebebiyle toplu bir programa imza atamadıklarını hatırlatan Platform sözcüleri 'Umudumuz bir farkındalık oluşturup , yaşananları duyurmaktı dediler.





Çiçek gönderdikleri milletvekillerinden iyi dönüşler aldıklarını söyleyen yetkililer 'hatta bazı milletvekillerinin yüz yüze de görüşmek istediğini belittiler