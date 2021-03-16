Samanyolu Haber /Gündem / 8 Mart'ta Avusturya Parlamentosundaki 73 Kadın milletvekiline çiçek gönderdiler /16 Mart 2021 23:33

8 Mart'ta Avusturya Parlamentosundaki 73 Kadın milletvekiline çiçek gönderdiler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Viyana'da Grüß Gott Österreich Platformu mağduriyetleri duyurma adına yeni bir etkinliğe imza attı.

SHABER3.COM

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan  Grüß Gott Österreich Platformu pandemi sebebiyle bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı.  

Viyana'da faaliyet gösteren Platform üyeleri Avusturya Parlamentosundaki 73 Kadın milletvekiline  çiçek buketleri gönderdi 



Gönderilen buketlerin üzerindeki  küçük mesaj kartlarına Türkiye'de OHAL sonrası hak ihlaline uğrayan 7 farklı Kadının  fotoğrafı ve çektikleri sıkıntıları yazıldı 


Milletvekillerine Ayşe Neşe Gül , Hanım Büsra Erdal, Melek Çetinkaya, Nursena Küçüköyiğit , Fatma Saadet Yılmazer , Birgül Koçal'ün yaşadıkları anlatıldı 


Ayrıca her milletvekiline tebrik mektubu gönderildi. 



Pandemi sebebiyle toplu bir programa imza atamadıklarını hatırlatan Platform sözcüleri  'Umudumuz bir farkındalık oluşturup , yaşananları duyurmaktı dediler. 

Çiçek gönderdikleri milletvekillerinden iyi dönüşler aldıklarını söyleyen yetkililer 'hatta bazı milletvekillerinin yüz yüze de görüşmek istediğini belittiler 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 8 Mart'ta Avusturya Parlamentosundaki 73 Kadın milletvekiline... Sonraki Haber >>

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:13:36