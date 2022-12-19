Samanyolu Haber /Dünya / 80 yıl içinde 'küçük kıyamet' bekleniyor! /19 Aralık 2022 17:27

80 yıl içinde 'küçük kıyamet' bekleniyor!

Bilim insanları, tarihi boyunca bilinen 5 kitlesel yok oluş yaşayan Dünya’nın bu yüzyılın sonuna kadar yeni bir kitlesel yok oluş yaşayacağına inanıyor.

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Bilim insanlarının geliştirdiği bir süper bilgisayar, bu yüzyılın sonuna kadar Dünya'daki canlı türlerinin dörtte birinden fazlasının yok olacağını tahmin etti.

Avrupalı bilim insanlarının Kanada'da düzenlenen COP15 BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda sunduğu yeni bir araştırmaya göre, Dünya'daki canlıların önemli bir bölümü 2100 yılına kadar yeryüzünden silinecek. Uzmanlar, iklim değişikliği ve kaynakların yanlış kullanımı sonucu kısa sürede Dünya'daki biyolojik çeşitliliğindeki gerilemenin hızlanacağı öngörüsünde bulundu.

Avustralyalı ve Avrupalı bilim insanları Dünya'nın geleceğiyle ilgili tahminlerde bulunmak üzere süper bilgisayar aracılığıyla bir “sanal Dünya” modellemesi geliştirdi. Elde edilen sonuçlara göre dünyadaki mevcut bitki türlerinin yüzde 10'u 2050'ye kadar yok olacak, bu oran 2100'e dek yüzde 27'yi bulacak.

‘ÇOCUKLARIMIZ 6. KİTLESEL YOK OLUŞU GÖRECEK’
Avrupa Komisyonu'nun desteklediği araştırmada, Dünya'nın iklim değişikliği ve artan insan faaliyetleri nedeniyle halihazırda tarihinin 6. kitlesel yok oluş sürecine girdiğine dikkat çekildi.

Araştırma ekibinden Profesör Corey Bradshaw, “Bugün doğan çocukları 70'li yaşlarına kadar binlerce bitki türünün ve küçük böceklerden fillere ve koalalara kadar binlerce türün yok oluşuna şahitlik edecek” dedi.

Araştırmalara göre son 100 yılda her yıl ortalama iki omurgalı hayvanın türü yok oldu. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre gezegenimizde 42 binden fazla canlı türü yok olma tehlikesi altında.

Dünya, tarihi boyunca bilinen 5 kitlesel yok oluş yaşadı. Bunlardan en bilineni, 66 milyon yıl önce dinozor türünü yok eden meteorun Dünya'ya çarpmasıyla yaşandı.

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