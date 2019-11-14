Samanyolu Haber /Medya / 800'e yakın gazete kapanabilir /14 Kasım 2019 11:54

800'e yakın gazete kapanabilir

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti özellikle şehir ve ilçelerde yayımlanan gazetelerin en önemli gelir kaynağı olan resmi ilanları kesmeye mi hazırlanıyor?

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal resmi ilanlarla ayakta durmaya çalışan yerel gazetelerin can damarının kesilmek istendiğine dikkati çekti. 

Tanal, icra-iflas ilanlarının gazetelerde yayımlanma mecburiyetinin kaldırılmasına yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde 1.100 civarındaki yerel gazeteden 800’e yakınının kapanacağını, binlerce gazetecinin işsiz kalacağını söyledi.

“MEDYAYI, YEREL BASINI BİTİRME PLANLARI YAPMAYIN”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Tanal, “İktidarın özgür ve bağımsız basına karşı alerjisi var. Biliyorsunuz ikinci yargı paketi hazırlanıyor. Bu ikinci yargı paketinde ulusal ve yerel gazetelere ağır darbe indirecek bir düzenlemenin yer alacağı bilgisini edindik." dedi.

"Nedir o?" sorusunu yönelten Tanal, "İcra-iflas ilanlarının gazetelerde yayımlanma mecburiyetinin kaldırılarak, bu ilanların internet üzerinden yayınlanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Tanal, "Yerel gazetelerin kapısına kilit vurma girişimlerine karşı direneceğiz. İktidara da tavsiyem yol yakınken yanlıştan dönün. Medyayı, yerel basını bitirme planları yapmayın.” diye konuştu.
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