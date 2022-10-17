9 aylık bütçe açığı 45,5 milyar liraya ulaştı; KKM’nin yükü artıyor

Merkezi yönetim bütçesinde eylül ayında 78,6 milyar TL ile bu yılın en fazla açığı verildi. Bütçe gelirleri, eylülde yüzde 75,5 artarak 206 milyar 940 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri ise geçen ay yüzde 101,8 artışla 285 milyar 567 milyon liraya yükseldi. Eylül’de faiz dışı denge 45,5 milyar TL açık verdi.



Eylül’de faiz harcamaları 33,1 milyar TL olarak kaydedildi. Böylelikle şubat ayındaki 43,7 milyar TL’lik aylık faiz harcamasından bu yana en yüksek faiz harcaması izlendi.





Vergi gelirleri tahsilatı eylülde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 81,4 artarak 173 milyar 468 milyon liraya ulaştı.





BÜTÇE GİDERLERİ 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI





Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Eylül döneminde yüzde 92,2 artışla 2 trilyon 20 milyar 760 milyon liraya yükseldi. 9 aylık bütçe gelirleri, yüzde 99,4 artışla 1 trilyon 975 milyar 260 milyon liraya çıktı. Geçen yılın ocak-eylül döneminde bütçe 81 milyar 180 milyon lira faiz dışı fazla verirken bu yılın aynı döneminde 161 milyar 611 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.





Merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Eylül 2021 döneminde 61 milyar 93 milyon lira açık verirken bu yılın aynı döneminde 45 milyar 500 milyon lira açık verdi.





KKM’NİN EYLÜL AYINDA BÜTÇEYE YÜKÜ 9,2 MİLYAR





Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre, Eylül ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduatın bütçeye yükü 9 milyar 292,8 milyon TL olarak belirlendi. Böylelikle Mart ayından bu yana toplam maliyet 84 milyar 899,4 milyon TL’ye yükseldi.





Öte yandan eylül ayında Botaş’a borç verme kanalından 18 milyar TL transfer edildi. Böylece yılın ilk 9 ayında Botaş’a cari transfer ve borç verme kanalıyla 120 milyar TL’ye yakın kaynak aktarıldı.