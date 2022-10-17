Samanyolu Haber /Gündem / Maden faciasında en acı detay: Son fotoğraf! /17 Ekim 2022 13:16

Maden faciasında en acı detay: Son fotoğraf!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden felaketinde 41 madenci yaşamını yitirdi. Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evlerinden çıkan ve o gün maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi`ne ait Maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçiler son yolculuğuna uğurlandı.

41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.

Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak (sağdan ikinci) ise İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 

Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” yazdı.


41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Kimi telefonla konuşuyor, kimi birbiriyle sohbet ediyordu. Maden işçileri mesaiye giderken minibüste çekildi bu fotoğraf.


Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu resim kaldı. 
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