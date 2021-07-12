9 bin liralık ayakkabı giyen kaymakamı sosyal medya yakaladı

Türkiye’nin nadide doğal alanlarından Patara’daki kumların kamyonlarla götürülmesiyle ile ilgili zabıt tutan memur Umut Utku’yu görevden alan, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın giydiği ayakkabı sosyal medyada gündem oldu.







Sosyal medyadan polis radyosunda yapılan yayınla ilgili fotoğraflara yansıyan Yazıcı’nın ayakkabısının Valentino Garavani olması tartışmalara yol açtı.





Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, asgari ücretin 2 bin 943 olduğu Türkiye’de, Yazıcı’nın Kaymakam maaşıyla 8 bin 750 liralık ayakkabı giymesi şüpheli bulundu.





Tepkilerin ardından Kaymakam Yazıcı hesabını korumalı yaptı.





