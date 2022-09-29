AA - Soylu gerginliği ambargoya dönüştü

AA-SOYLU GERGİNLİĞİ





Soylu'nun talimatı ile silindiği iddia edilen metin







SOYLU TALİMAT VERDİ, AA ALINMADI

MERSİN'DE GİZLİ TAKİP

Anadolu Ajansı, 21 Eylül tarihinde Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin tutuklandığı haberini yayınladı.Haberin detayında operasyonu MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın ortak düzenlediği belirtildi. Ancak haber kısa sürede değiştirilerek ‘MİT’le ilgili ifadeler haber metninden çıkarıldı.Haberdeki bu güncellemenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müdahalesi üzerine yapıldığı iddia edildi. Haberde 'MİT'le ilgili detaylar silinene kadar başta TRT olmak üzere birçok haber sitesi haberi ilk haliyle yayımladı.Halk TV'den Onur Durmuş'un haberine göre Süleyman Soylu, AA’nın üst düzey yetkililerini arayarak operasyonda MİT’in desteğinin olmadığını ve sadece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı tarafından yapıldığını, haberin acil bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini söyledi. AA yetkilileri ile Süleyman Soylu arasında bu görüşme sırasında gerginlik yaşandı. Daha sonra haber Soylu'nun istediği gibi düzeltilmesine rağmen çoğu okuyucuya ilk haliyle ulaştı. AA ise daha sonra operasyon hakkında açıklama yapan Soylu'nun sözlerine yer vermedi. Bu gelişmenin ardından Süleyman Soylu AA'ya yaptırım kararı aldı.Soylu 24 Eylül'de Trabzon’un Araklı ilçesinde yapımı tamamlanan Yeni Hükümet Konağı ve Yeni Belediye hizmet binasını ziyaret etti.Soyu ile AA yetkilileri arasında yaşanan gerginlik Trabzon’daki ziyarete de sıçradı. Soylu, danışmanına Anadolu Ajansı Karadeniz sorumlusunu aratarak ‘Bundan sonra Anadolu Ajansı’nı benim katıldığım etkinliklerde görmek istemiyorum, sadece acil durumlarda mikrofonlardaki AA logosunu kaldırarak katılabilirsiniz’ dediği öğrenildi.Anadolu Ajansı muhabirleri Soylu’nun bu talimatının ardından Trabzon’daki etkinliğe katılamadı. Soylu'nun cumartesi günü (24 Eylül) Araklı ilçesinde Hükümet Konağı'nın açılışında yaptığı konuşma abonelere aktarılmadı. AA, basın kuruluşlarının yer aldığı WhatsApp grubunda da Soylu'nun konuşmasına dair bilgi geçmedi.AA, Soylu’nun Araklı ziyaretini başka kaynaklardan bilgi toplayarak haberlerine taşırken muhabirlerin alana alınmaması nedeniyle fotoğraf ve video paylaşımı yapılmadı.27 Eylül'de Mersin’de polisevine düzenlenen saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine gitti. Burada Bakan Soylu bir süre bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.Soylu’nun daha önce AA yöneticilerine ‘Sizi katıldığım alanlarda görmek istemiyorum’ demesi üzerine alandan çıkarılmaktan endişe eden Mersin’deki AA muhabirleri logo baskılı mikrofon süngerini sökerek Soylu’nun basın açıklamasına katıldı. O görüntüler yine Anadolu Ajansı’nın haber fotoğraflarına yansıdı.Çete lideri Sedat Peker'in geçen yıl yaptığı ifşaatların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya en büyük destek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli'nin Süleyman Soylu hakkındaki övgü dolu sözlerini görmeyen yandaş medyanın ardından Anadolu Ajansı da Soylu'nun haberlerine yer vermemişti. 3 gün boyunca Soylu hakkında tek haber geçmeyen devletin ajansı AA, Diyarbakır'da da Erdoğan'a eşlik eden Soylu'ya yer vermemişti