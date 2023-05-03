AB, 500 milyon Euro'luk 'savaş ekonomisi' planı ile Ukrayna'ya cephane üretecek

Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmek ve Rus birliklerine yönelik karşı saldırıya hazırlanan Kiev'in acil talep ettiği cephaneyi zamanında teslim etmek için 500 milyon Euro'luk plan açıkladı.



Brüksel bu girişimi ile Ukrayna'ya vaat ettiği 155 milimetre kalibreli top mermisi üretimindeki engellerin üstesinden gelmeyi amaçlıyor.



Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton girişimi duyururken "Ukrayna'yı desteklemek için bu tür cephaneden yoksun olduğumuz doğru ama sadece Avrupa'da değil, müttefiklerimiz ABD de dahil olmak üzere her yerde yoksun. Herkes eksik." tespitinde bulundu.



Ukrayna'nın işgali için "Gerçek şu ki, bu muhtemelen kimsenin tahmin etmediği yüksek yoğunluklu bir savaş" diyen Breton, AB'nin kendini bu yeni jeopolitiğe uyarlaması gerektiğini söyledi.



Breton, işgalin AB'yi "savaş ekonomisi moduna" geçirmek ve hem Kiev'in kısa vadeli beklentilerini hem de AB'nin uzun vadeli güvenlik zorluklarını karşılamak için silah üretimini hızla arttırmak için bir "paradigma değişikliği" gerektirdiğinin altını çizdi.