Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Hizbullah affına ilginç yorum: Anayasal yetkidir, yarın Öcalan'a da kullanabilir /03 Mayıs 2023 22:12

Erdoğan'ın Hizbullah affına ilginç yorum: Anayasal yetkidir, yarın Öcalan'a da kullanabilir

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’un affedilmesini savundu. Aksakal, "Bu kişi HÜDA PAR'lı diye ölsün diyemez Cumhurbaşkanı, PKK'lı diye ölsün diyemez. Ergenekon'dan da yargılananları yine Erdoğan affetti" dedi.

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Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’un Erdoğan tarafından affedilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunların siyasete malzeme yapılması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunu cumhurbaşkanı istediğine kullanır. Yarın Abdullah Öcalan'a da kullanabilir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy’u “kocama hali” nedeniyle affetti.

Cumhur İttifakı ortaklarından DSP'nin Genel Başkanı Aksakal, katıldığı canlı yayında, Erdoğan'ın affını yorumladı. Durumun 'Anayasal hak' olduğunu savunan Aksakal, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanları, sürekli hastalık ve yaşlılık. Bu yetkiyi Kılıçdaroğlu da zamanı geldiğinde kullanabilir, Kenan Evren de Ahmet Necdet Sezer de kullanmıştır geçmişte.

Bu kişi HÜDA PAR'lı diye ölsün diyemez Cumhurbaşkanı, PKK'lı diye ölsün diyemez. Ergenekon'dan da yargılananları yine Erdoğan affetti.

Bunların siyasete malzeme yapılması doğru değil. Bu bir anayasal yetki. Bunu cumhurbaşkanı istediğine kullanır. Yarın Abdullah Öcalan'a da kullanabilir."
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