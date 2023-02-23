Samanyolu Haber /Gündem / AB çalışanlarına TikTok'u yasakladı /23 Şubat 2023 14:06

AB çalışanlarına TikTok'u yasakladı

Avrupa Birliği Komisyonu, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı verdi.

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Politico'nun haberine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı.

Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün AB Komisyonu çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi. Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer adımlar atması bekleniyor.

Çin menşeli TikTok, daha önce ABD'de de 'ulusal güvenlik endişesi' tartışmalarına yol açmıştı.

ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.
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