Samanyolu Haber /Gündem / AB Dijital Covid Sertifikası sadece 3. doz aşı olanlara verilecek /09 Aralık 2021 13:01

AB Dijital Covid Sertifikası sadece 3. doz aşı olanlara verilecek

AB Dijital Covid Sertifikası 1 Şubat'tan itibaren sadece 3. doz aşı olanlara verilecek

SHABER3.COM



Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde Dijital Covid Sertifikası, 1 Şubat 2022'den itibaren sadece 3. doz takviye Covid aşısı yaptıranlara verilecek.

AB Sağlık Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıda, yüksek Covid enfeksiyonu vakalarına rağmen Avrupa içinde seyahatlerin sürmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun, dijital seyahat sertifikaları konusunda 25 Kasım'da yaptığı değişiklik önerisi de ele alındı. Öneri kapsamında, kısıtlamasız seyahat olanağı sağlayan dijital Covid sertifikasının, ikinci dozdan sonra en fazla 9 ay içinde 3. doz aşıyı olan kişilere verilmesi benimsendi.

AB Sağlık Bakanları, 27 üye ülkenin 3. takviye doz aşı için yeterli zaman kazanması amacıyla AB'nin 10 Ocak'ta yürürlüğe girmesini istediği yeni seyahat kurallarının 1 Şubat'tan itibaren uygulanmasını kabul etti.

Karar, önümüzdeki günlerde Avrupa Komisyonu tarafından resmen açıklanacak.

Covid olanlar ve negatif sonuçlular
Son 6 ay içinde Covid geçirdiğini kanıtlayan ya da kısa süre içinde alınmış negatif test sonucu gösterenler de seyahat kısıtlamalarından etkilenmeyecek. Bu kişiler de "dijital QR kodu" alabilecek.

Toplantıda Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, AB dışından Avrupa'ya gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu getirilmesini önerdi ancak bu konuda bir anlaşma sağlanamadı. Bu önerinin, gelecek hafta yeniden ele alınması bekleniyor.

Uzmanlara göre, Covid aşılarının koruyuculuğu ilk 6 aydan sonra azalmaya başlıyor. Bu nedenle 3. takviye doza ihtiyaç var. Ancak AB ülkelerinin tamamında takviye doz için yeterli aşı yok.

Şu ana kadar AB üyesi ülkelerde nüfusun yüzde 66'sı koronavirüs aşısı oldu. Bunların yüzde 77'sini yetişkin Avrupa nüfusu oluşturuyor.

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