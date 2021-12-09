AB Dijital Covid Sertifikası sadece 3. doz aşı olanlara verilecek

Covid olanlar ve negatif sonuçlular

Son 6 ay içinde Covid geçirdiğini kanıtlayan ya da kısa süre içinde alınmış negatif test sonucu gösterenler de seyahat kısıtlamalarından etkilenmeyecek. Bu kişiler de "dijital QR kodu" alabilecek.

Toplantıda Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, AB dışından Avrupa'ya gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu getirilmesini önerdi ancak bu konuda bir anlaşma sağlanamadı. Bu önerinin, gelecek hafta yeniden ele alınması bekleniyor.

Uzmanlara göre, Covid aşılarının koruyuculuğu ilk 6 aydan sonra azalmaya başlıyor. Bu nedenle 3. takviye doza ihtiyaç var. Ancak AB ülkelerinin tamamında takviye doz için yeterli aşı yok.





Şu ana kadar AB üyesi ülkelerde nüfusun yüzde 66'sı koronavirüs aşısı oldu. Bunların yüzde 77'sini yetişkin Avrupa nüfusu oluşturuyor.