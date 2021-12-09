Çakma UNESCO ödülü skandalına Sayıştay da şaştı kaldı

çıkardığı skandalla ilgili şu gelişmeler yaşandı. BirGün’ün ortayaskandalla ilgili şu gelişmeler yaşandı.





Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) ödül almadığı halde UNESCO'dan ödül aldığını açıklayan Bursa'daki Osmangazi Belediyesi Başkanı AKP'li Mustafa Dündar’ın imza attığı skandala Sayıştay raporunda da yer verildi. “Osmangazi Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu” hazırlayan Sayıştay denetçileri, raporda tam 283 bin TL harcanan çakma ödül skandalına geniş bir yer ayırdı.

Belediye hesap ve işlemlerini inceleyen Sayıştay denetçileri hazırladıkları raporda, “Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi için ulusal bir enstitü tarafından verilen İdeal Kent Ödülünün, UNESCO Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan genel merkezinde düzenlenen bir törenle Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a verildiği görülmüştür. Törene katılım için, Belediye Başkanı Mustafa Dündar, üç yardımcısı ve özel kalem müdürü görevlendirilmiş ve törene katılan bu beş kişi için toplam 19 bin 302 TL de harcırah ödemesi yapılmıştır. Anılan enstitünün web sayfasına bakıldığında Çankaya/Ankara merkezli olduğu görülmektedir. Enstitünün seçici kurulu, 7 öğretim elemanından oluşmakta olup altısı Türk, bir tanesi de yabancıdır. Enstitünün, UNESCO ile herhangi bir bağı tespit edilememiştir. İdeal Kent Ödül töreninin niçin UNESCO’nun Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan genel merkezinde düzenlendiği anlaşılamamıştır. Söz konusu tören Türkiye'de düzenlenmiş olsa idi belediye bütçesinden daha az ödeme yapılmış olacaktı” ifadelerine yer verdi.Sayıştay denetçileri çakma ödül skandalına ilişkin şaşkınlarını şu şekilde ifade etti: “Ulusal enstitü tarafından verilen ödül UNESCO tarafından verilmiş imajı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ödül töreninin niçin UNESCO’nun Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan genel merkezinde düzenlendiği anlaşılamamıştır.”AKP’li Osmangazi Belediyesi, belediye kasasından binlerce lira ödeyerek aldığı çakma UNESCO ödülünün tanıtımı için bir de Ankara’da reklam panosu kiralayarak reklam verdi. Sayıştay raporunda bu duruma ilişkin de “Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi için ulusal bir Enstitü tarafından verilen İdeal Kent Ödülünün reklamı amacıyla Ankara ilinde 100 adet bilboard, 30 adet raket ve 10 adet megalight kiralama hizmeti alındığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bunun için de 14 Şubat 2020 tarihinde 70 bin 800 TL ödendiği görülmüştür” denildi.Raporda,'a verilen ödülün UNESCO tarafından verilmiş gibi reklamının yapıldığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:“Reklam materyallerine bakıldığında, ön tarafta reklamın neredeyse tamamını kapsayan Belediye Başkanı Dündar’ın fotoğrafı olduğu, müzenin arka fontta kaldığı ve tam belirli olmadığı, bu nedenle reklamın Belediye başkanının hususi reklamı mahiyetinde olduğu görülmektedir. Söz konusu ödül reklamının belediye sınırları dışında yapılması da anlaşılamamıştır. Bu yönüyle yapılan reklam harcamaları ayrı bir eleştiri konusu oluşturmaktadır… Bu giderin Belediye Başkanının hususi reklamı mahiyetinde olduğundan, Belediye bütçesinden ödenmemesi gerekmektedir.”Öte yandan BirGün’ün ortaya çıkardığı çakma ödül skandalının Osmangazi Belediyesi’ne faturası 283 bin 392 TL’yi buluyor. Belediye kasasından ödül için yapılan harcama kalemleri şu şekilde:¦ Organizasyon beledi: 106.200 TL¦ TV kanallarına yapılan ödeme: 31.800 TL¦ Reklam panoları için harcanan para: 70.800 TL¦ Uçak ve konaklama: 55.290 TL¦ Harcırah: 19.302 TL