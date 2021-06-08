Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu’ndan Orhan İnandı çıkışı: Kırgızistan gerekli tüm adımları atmalı /08 Haziran 2021 15:38

Avrupa Parlamentosu’ndan Orhan İnandı çıkışı: Kırgızistan gerekli tüm adımları atmalı

Avrupa Parlamentosu’nun Orta Asya Delegasyonu Başkanı İtalyan Milletvekili Fulvio Martusciello, Kırgızistan’da Türk eğitimci Orhan İnandı’nın Gülen hareketiyle bağlantıları nedeniyle ‘yasadışı olarak kaçırılmasına’ tepki gösterdi. Kırgızistan’ı bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

SHABER3.COM

Kırgızistan’da MİT tarafından kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın bulunması yönündeki uluslararası baskılar artıyor.

Avrupa Parlamentosu’nun Orta Asya Delegasyonu Başkanı İtalyan Milletvekili Fulvio Martusciello, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitimci Orhan İnandı’nın ‘yasadışı olarak kaçırılmasından’ dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ankara’yı İnandı’yı Türkiye’ye getirmeme konusunda uyaran Avrupa Parlamentosu üyesi, Bişkek yönetimini de İnandı’nın serbest bırakılması için gerekli tüm adımları atmaya çağırdı.

Fulvio Martusciello şu ifadeleri kullandı: “Kırgızistan’da Türk eğitimci Orhan İnandı’nın Fethullah Gülen hareketiyle bağlantıları nedeniyle Türkiye tarafından yasadışı olarak kaçırılmasını büyük endişeyle izliyoruz. Türkiye, (İnandı’yı) onu sınır dışı etmeye (Kırgızistan’dan Türkiye’ye getirmeye) yönelik her türlü girişimden kaçınmalıdır. Kırgız makamlarından, (İnandı’nın) serbest bırakılmasını sağlamak için mümkün olan tüm adımları atmasını talep ediyoruz.”

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin ‘Forza İtalya’ partisine mensup olan Fulvio Martusciello, Avrupa Parlamentosu’nda AB-Kazakistan, AB-Kırgızistan, AB-Özbekistan, AB-Tacikistan Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Başkanlığını yürütüyor. İtalyan siyasetçi ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda AB-Türkmenistan ve AB-Moğolistan ilişkileri sorumlusu olarak da görev yapıyor.

Kırgızistan’daki Sapat Eğitim Kurumları’nın eski Genel Müdürü Orhan İnandı 1 Haziran günü evinin önünde kaçırıldı. İnandı’nın MİT tarafından kaçırılarak Bişkek’teki elçilik binasında tutulduğu sanılıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Parlamentosu’ndan Orhan İnandı çıkışı: Kırgızistan... Sonraki Haber >>

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:26