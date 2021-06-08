Avrupa Parlamentosu’ndan Orhan İnandı çıkışı: Kırgızistan gerekli tüm adımları atmalı

Ankara’yı İnandı’yı Türkiye’ye getirmeme konusunda uyaran Avrupa Parlamentosu üyesi, Bişkek yönetimini de İnandı’nın serbest bırakılması için gerekli tüm adımları atmaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu’nun Orta Asya Delegasyonu Başkanı İtalyan Milletvekili Fulvio Martusciello, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitimci Orhan İnandı’nın ‘yasadışı olarak kaçırılmasından’ dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Fulvio Martusciello şu ifadeleri kullandı: “Kırgızistan’da Türk eğitimci Orhan İnandı’nın Fethullah Gülen hareketiyle bağlantıları nedeniyle Türkiye tarafından yasadışı olarak kaçırılmasını büyük endişeyle izliyoruz. Türkiye, (İnandı’yı) onu sınır dışı etmeye (Kırgızistan’dan Türkiye’ye getirmeye) yönelik her türlü girişimden kaçınmalıdır. Kırgız makamlarından, (İnandı’nın) serbest bırakılmasını sağlamak için mümkün olan tüm adımları atmasını talep ediyoruz.”





Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin ‘Forza İtalya’ partisine mensup olan Fulvio Martusciello, Avrupa Parlamentosu’nda AB-Kazakistan, AB-Kırgızistan, AB-Özbekistan, AB-Tacikistan Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Başkanlığını yürütüyor. İtalyan siyasetçi ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda AB-Türkmenistan ve AB-Moğolistan ilişkileri sorumlusu olarak da görev yapıyor.





Kırgızistan’daki Sapat Eğitim Kurumları’nın eski Genel Müdürü Orhan İnandı 1 Haziran günü evinin önünde kaçırıldı. İnandı’nın MİT tarafından kaçırılarak Bişkek’teki elçilik binasında tutulduğu sanılıyor.