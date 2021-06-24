Samanyolu Haber /Gündem / AB Komisyonu Türkiye'ye sınır dışı sayısını az buluyor /24 Haziran 2021 10:28

AB Komisyonu Türkiye'ye sınır dışı sayısını az buluyor

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın da görüşüleceği liderler zirvesi öncesinde basına gizli bir rapor yansıdı. Rapora göre AB Komisyonu’nun şu ana dek Türkiye’ye yönelik sınır dışı sayılarını düşük bulduğu ileri sürülüyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu‘nun, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye sınır dışı edilen Yunan Adaları'ndaki düzensiz göçmenlerin sayısının düşük olmasından rahatsız olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesinin, "Göç ve Mülteci Durumu" adlı güncel ve gizli bir raporuna dayandırdığı haberine göre, içinde bulunduğumuz 2021 yılında bugüne dek kimse Türkiye'ye iade edilmiş değil.

Söz konusu rapor, Türkiye'nin 2020 yılının mart ayında koronavirüs salgını gerekçesiyle yasa dışı göçmenlerin iadesine ara verilme uygulamasına devam ettiğini ortaya koydu. "21 Mart 2016 tarihinden bu yana, AB-Türkiye Anlaşması bağlamında 2 bin 140, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar neticesinde de 601 göçmen iade edilmiştir" bilgisinin paylaşıldığı rapordaki bu veriler, AB Komisyonu tarafından "başarısızlık" olarak değerlendirildi.

Diğer yandan Türkiye'ye sınır dışı uygulamalarında sayılar Komisyon'un beklentisinin altında kalırken, rapordaki verilere göre AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye'den 29 bin 427 kişi, yasal olarak "yeniden yerleştirme" kapsamında AB'ye alındı.

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 24-25 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan zirve toplantılarında, söz konusu AB-Türkiye Anlaşması'nın uzatılması bekleniyor. AB Komisyonu'u, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2016 yılının mart ayından bugüne Türkiye'ye, bu ülkede yaşayan sığınmacıların bakımı için aktarılan 6 milyar euroya ek olarak önümüzdeki üç sene için 3,5 milyar euro daha gönderilmesini tavsiye ediyor.

Bu önerinin hayata geçirilebilmesi için Birlik ülkelerindeki ulusal hükümetler tarafından onaylanması gerekiyor.
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