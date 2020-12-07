AB, seçim sonuçlarını tanımadı

AB’den yapılan açılmada, hafta sonu yapılan, muhalefetin boykot ettiği ve Maduro’nun zaferiyle sonuçlanan Venezuela seçimleri için “Uluslararası ilkelere uymamıştır” denildi.





Ekonomik kriz ve siyasi çalkantılarla zor günler geçiren Venezuela’da pazar günü gerçekleştirilen, muhalefetin boykot ettiği seçimleri mevcut Başkan Nikolas Maduro kazandı.

Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamada Maduro’nun başını çektiği ittifakın oyların yaklaşık yüzde 68’ini aldığı belirtildi. Seçim Konseyi Başkanı Indira Alfonzo oyların yüzde 80’inden fazlasının sayıldığını açıkladı.





ABD’nin desteklediği muhalefet lideri Juan Guaido’nun boykot çağrısında bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti.





AB MADURO’NUN ZAFERİNİ TANIMIYOR





Venezuela seçimleri, bugün gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısının da gündemindeydi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell şunları kaydetti: “İkinci konumuz Venezuela oldu. Dün yapılan seçimlerle ilgili bir beyanımız var. Daha önce bu seçimlerin iyi geçmesi için önerilerimiz olmuştu ancak seçimler hür ve demokratik ilkelere göre olmamıştır ve Venezuela halkının görüşlerini yansıtmamaktadır.





AVRUPA DESTEK OMAYA HAZIR





Venezuela’nın seçimleri uluslararası ilkelere uymamıştır ve Venezuela halkının önemli bir bölümü sandık başına gitmemiştir. Bu durumda belirtmeliyiz ki Venezuela bu sıkıştığı durumdan kurtulmak için desteğe ihtiyacı vardır.





Venezuela halkına insani yardımlar yapılmalıdır. Buna ihtiyaçları var. AB olarak bu konuda yapılacaklara destek olmaya hazırız.”