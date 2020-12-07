Samanyolu Haber /Spor / Balotelli'nin yeni takımı bakın hangi ekip oldu /07 Aralık 2020 23:39

Balotelli'nin yeni takımı bakın hangi ekip oldu

Transfer döneminin gözde isimlerinden ve adı bir süre Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrük ile de anılan Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu.

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İtalya Serie B ekibi Monza, İtalyan golcü Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu. Deneyimli golcü, İtalya Serie B takımlarından Monza'ya transfer oldu. İtalyan kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Balotelli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını duyurdu.

30 yaşındaki golcü kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya ve son olarak Brescia'da forma giydi. Balotelli, Bresica ile geçen sezon 19 resmi maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Monza, Serie B'de geride kalan 10 haftada aldığı 14 puanla 9. sırada bulunuyor.
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