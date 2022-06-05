AB ülkeleri, bu yıl kaç göçmen geleceğini hesapladı!





İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahıl ihracatının bloke edilmesinin, AB'nin, üyeleri arasında göçmen kaynaklı oluşan yükün yeniden dağıtılması için yeterli bir mekanizma geliştirmesinin başka bir nedeni olduğunu ifade etti.

AB üyesi 5 Akdeniz ülkesi İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Malta ve İspanya'nın içişleri bakanları, Venedik'te iki gün süren görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Afrika'dan gelebilecek olası mülteci dalgası endişesiyle, AB'nin göçmenlere yönelik "gönüllü" dayanışma politikasına son verilmesi ve mültecilerden kaynaklanan yükün yeniden dağıtılması çağrısında bulunuldu.GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nuris, beş üye ülkenin toplantıda bu yıl için 150 bin göçmen beklediklerini söylediğini aktardı. Bakan Nuris, konusundaki dayanışmanın bir slogan olmadığını belirterek, göç konusunda güçlü ve ortak bir AB politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi.Yunanistan İçişleri Bakanı Notis Mitarachi da göç konusunda daha fazla yasal yola ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Kaçakçıların Avrupa'da kimin yaşayacağına karar vermesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler'e göre bu beş ülkeye geçen yıl 123 binden fazla mülteci gitti, yılın ilk beş ayında ise bu sayı 36 bin olarak kayıtlara geçti.