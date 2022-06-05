Putin'den şaşırtan Ukrayna açıklaması: Hazırız

"Afrika Ukrayna savaşının masum kurbanı"





Afrika kıtasını temsil eden 55 üyeli Afrika Birliği Başkanı Macky Sall ise Soçi kentinde gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın "masum kurbanları" haline geldiğini söyledi.





Rus lider ayrıca Rusya'nın Karadeniz'de gemilerin seyretmesini engellemek için mayın döşediği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Afrika Birliği ile Soçi'de yapılan toplantıda konuşan Rus lider, tahılın ülkenin Karadeniz limanları üzerinden sorunsuz bir şekilde ihraç edilmesini destekleyebileceklerini söyledi.Moskova, Ukrayna'nın tahıl ve gübre ihracatını engelleyerek dünya genelinde gıda fiyatlarındaki artışları körüklemekle suçlanıyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı ülkesinin Ukrayna'yı abluka altına aldığını reddediyor.Putin, Ukrayna tahılının Rusya'nın kontrolündeki Azak ve Karadeniz limanları üzerinden güvenli bir şekilde ihraç edilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu da belirtti. Bu konudaki "en iyi çözümün" ise Rusya'nın müttefiki Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasından geçtiğini böylece tahılın sevk edilebileceğini ifade etti.Senegal Devlet Başkanı Sall, kıtanın buğday ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşıladığını bu sebeple Rusya'nın insanların acılarını dindirmeye yardımcı olması gerektiğini söyledi.BM'nin kriz koordinatörü Amin Awad da limanların açılmamasının kıtlığa neden olacağını belirterek Afrika'da yaşanacak tahıl kıtlığının 1,4 milyar insanı etkileyebileceğini ve kitlesel göçü tetikleyebileceğini de sözlerine ekledi.Görüşmeler sonrası gazetecileri sorularını yanıtlayan Sall, "Vladimir Putin'i kararlı ve kriz ile yaptırımların Afrika ekonomileri gibi zayıf ekonomiler için ciddi sorunlar yarattığının farkında buldum" dedi."Ukrayna limanlarına mayın döşeyen biz değiliz, Ukrayna'ydı" diyen Putin, "Meslektaşlarımıza defalarca söyledim, mayınları temizlesinler ki buğday yüklü gemiler bu limanlardan ayrılabilsin, biz de onların sorunsuz bir şekilde güvenli geçişini garanti edelim" açıklamasını yaptı.Nisan ayında İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın gemi savar mayınlarını suya bıraktığından şüphelendiklerini açıklamıştı.