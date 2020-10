AB ülkelerinden koronavirüse karşı ortak seyahat kararı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birbirleri arasında uygulanan seyahat kısıtlamaları konusunda koordinasyon içinde hareket etmek üzere anlaştı.





Avrupa’da koronavirüs salgınının yeniden yayılma hızını artırmasıyla birlikte, hükumetler de ikinci dalgaya hazırlanmak için kolları sıvadı. AB dışişleri bakanları, seyahat kısıtlaması kararı için ortak kurallar belirledi.





AB Dışişleri Bakanları, birlik sınırları içindeki seyahat kısıtlamalarını koordine etmek ve kıtada endişe verici bir yayılma hızı sergileyen salgının neden olduğu karmaşaya son vermek için ortak kriterleri kabul etti.





Bakanlar, Lüksemburg’daki toplantıda AB içindeki risk alanlarını tanımlamak için ortak bir risk haritası oluşturulması kararını onayladı.





Haritada 27 AB üyesinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç de bulunacak. Ancak, Lüksemburg dahil bazı ülkelerin çekimser kalması nedeniyle belirlenecek harita, ülkeler için bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde olacak.





Her üye her hafta Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine (ECDC) kendi verilerini sağlamak zorunda olacak. Bu veriler, son 14 günde her 100 bin kişide görülen yeni Kovid-19 vaka sayısını, son haftada her 100 bin kişiye uygulanan test sayısını, son haftadaki pozitif test oranını içerecek.





ÜLKELER 3 RENKLE İŞARETLENECEK





ECDC bu verileri kullanarak bölgelerin ayrıntılı gösterildiği haritayı hazırlayacak ve sürekli güncelleyecek. Bölgeler “yeşil”, “turuncu” ve “kırmızı” renklerle işaretlenecek.





Yeni vaka sayıları son 14 günde 100 binde 25’in altında olan ve testlerin pozitiflik oranı yüzde 4’ün altında kalan yerler “yeşil” ile gösterilecek. 100 binde 50’nin altında yeni vaka sayısı ve yüzde 4 ve üzerinde pozitiflik oranı veya 100 binde 25 ile 150 arasında yeni vaka ve yüzde 4’ün altında pozitiflik oranı bulunan yerler “turuncu” olacak.





Yeni vakalar son 14 günde 100 binde 50’nin, pozitiflik oranı yüzde 4’ün üzerindeyse veya yeni vakalar 100 binde 150’den fazlaysa bu bölgeler “kırmızı” ilan edilecek. Yeterli bilgi olmayan yerler ise “gri” ile gösterilecek.





AB ülkeleri, yeşil kodlu bölgelere gidilmesini veya bu yerlerden gelenleri kısıtlamayacak. Turuncu ve kırmızı bölgelerle ilgili kısıtlamalarda orantılı davranılacak.





AB üyeleri, yeşil olmayan bölgelerden gelenlerden karantinaya girmesini, test yaptırmasını veya gelmeden hemen önce yapılmış testin sonucu getirmesini ayrıca ortak kullanım için hazırlanacak “yolcu yer bilgisi” formu doldurmasını isteyebilecek.





Her ülke, kısıtlama uygulayacağı diğer ülke veya ülkelere 48 saat önceden bilgi verecek, halkı ise 24 saat önceden bilgilendirmek zorunda olacak.

AB ülkeleri daha önce kendi kriterlerini kullanarak seyahat kısıtlamalarına karar veriyordu. AB yönetimi, sürekli değişen renk kodları ve haritalar nedeniyle AB ülkelerinin vatandaşlarının seyahatlerinde karışıklık yaşandığı gerekçesiyle böyle bir yönteme geçilmesini uzun süredir öneriyordu.