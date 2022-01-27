Samanyolu Haber /Gündem / AB Ülkesi , Türkiye’ye sınırlarını tekrar açmaya karar verdi /27 Ocak 2022 12:00

AB Ülkesi , Türkiye’ye sınırlarını tekrar açmaya karar verdi

Corona virüsü salgını dolayısıyla çok sıkı seyahat önlemleri alan İtalya, bu yasağı gevşetme kararı aldı.

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2020’nin başında corona virüsü salgınının ilk dalgasını çok ağır hissettikten sonra çok sıkı önlemler alan İtalya’da normale dönüş devam ediyor…


Birçok ülkeyle “zorunlu olmayan seyahatleri” kaldıran İtalya bu kuralını 1 Şubat itibariyle iptal etmeye hazırlanıyor. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Avrupa Birliği’nden gelecek bütün ziyaretçilerin “yeşil kart” adı verilen sistem ile girişine izin verileceğini duyurdu.

Covid-19’a aşı, daha önce hastalanmış olmak ya negatif test aracılığıyla bağışıklığı olduğunu kanıtlayanların ülkeye gidebileceği kaydedildi.

14 Aralık’ta İtalya AB’den gelen bütün ziyaretçilerinin seyahat öncesinde Covid-19 testi olmasını istemişti.

Öte yandan İtalya Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi olmayan bazı ülkelerle sınırları da açma kararı aldı. Yetkililer Küba, Singapur, Türkiye, Tayland (sadece Phuket Adası olacak şekilde), Umman ve Fransız Polinezyası ile turizmi açtığını duyurdu.

Eylül 2021’de İtalya, Covid-19’suz turist koridorları adı altında bazı ülkelerle turizmi başlatmıştı. Bu ülkeler Maldivler, Seyşeller, Mauritius, Mısır, Dominik Cumhuriyeti ve Aruba’ydı.

İtalya’da Çarşamba günü 167.206 insanda Covid-19 tespit edilirken önceki gün 186.740 insanda corona virüsü bulunmuştu. Öte yandan ülkede son 24 saatte 426 insan yaşamını yitirdi.
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