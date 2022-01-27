Samanyolu Haber /Gündem / Müteahhit garantili parasını alıyorsa, neden yolunu açmak için zahmete-maliyete girsin? /27 Ocak 2022 12:08

Müteahhit garantili parasını alıyorsa, neden yolunu açmak için zahmete-maliyete girsin?

Şiddetli karın ardından, İstanbul ve başka illerde binlerce kişi trafikte mahsur kalarak kurtarılmayı beklerken, İBB ile AKP iktidarı arasında, 'yol kimin sorumluluğunda, kim müdahale edecek' gerilimi yaşandı.

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Erdoğan, İBB'ye hedef alarak başarısızlıkla suçlarken, İBB de kendi sorumluluk alanındaki tüm yolların açık olduğunu belirtti. 

Konuyu Karar gazetesindeki köşesine taşıyan İbrahim Kahveci, "Kar yağdı ve işe gitmek zorundasınız... Ama yol kapalı. O yolu kim açacak? Ya da bir başka şekilde soralım: Yol kimin" sorularını sordu. 

Kahveci, "İlk akla gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi... İyi ama o zaman Ankara’dan Ulaştırma Bakanı neden İstanbul’a gelip “bizim sorumluluğumuzdaki yollar açıldı” desin. Demek ki, İstanbul içindeki yolların bir kısmı belediyeye ait değil. O yolları Ankara işletiyor. Tıpkı -U- metroları gibi" yorumunu yaptı ve ekledi:

"Hadi kalan yollara bakalım. Ana arter yolları Büyükşehir Belediyesi, ara yollar ise İlçe belediyeleri... Her birinde ayrı bir makine parkı; her birine ayrı bir maliyet.

Bu durum bugüne kadar zaten vardı. Büyükşehirlerde il yönetimi ile ilçe yönetimlerinin ayrışma sorunu. Buna bir çözüm getirilmek zorunda.

Durun, biz ilk konumuza geri dönelim. Şu Ankara’nın yollarına...

İstanbul içinde bir çok bağlantı yolları var. Mesela yeni havalimanına gideceksiniz ama yollar paralı. Hatta bırakın havalimanını, evinize giderken bile üstünüzde onlarca kameralı yollar döşenmiş durumda.

Sürekli dıt dıt ötüyor. Siz farkına varmasanız da bakiyeniz sürekli eriyebiliyor. İşte o yollar kimin?

Sizden para kesmede çok mahirler. Hatta siz o yolları kullanmasınız da sizden para kesmeye devam ediyorlar.

Para konusunda çok mahir olan bu ara ve ana yollar Hazine garanti müteahhitlerin yolları. Kapalı da kalsalar, açık da olsalar para alıyorlar. Siz gitseniz de, yok gitmeseniz de para almaya devam ediyorlar.

İşte Ulaştırma Bakanı bu soruyu cevaplamadı. Bu konuya açıklık getirmedi. Hazine garantili müteahhitlerin yolları kimin sorumluluğunda? Onlar kapalı kalınca kim hesap verecek?

Beğenmediğimiz Yunan Hükümeti vatandaşlarını yolda mahsur bırakan özel işletmeciyi araç başına 2 bin avro ceza ödemeye mecbur bıraktı.

Bizde durum ne?

Kuzey Marmara Otoyolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı. İyi ama bu süre zarfında bırakın ceza ödemeyi, bizler Hazine vasıtası ile müteahhide ödemeye devam ediyoruz.

Müteahhit garantili parasını alıyorsa, neden yolunu açmak için zahmete-maliyete girsin? Zaten girmedi de...

Onların yolunu da Karayolları açmaya çalıştı.

Bu iş bu kadar basit.

Hazine garantili isen;

-Dolar/TL’den korunursun

-ABD enflasyonundan bile korunursun

-Geçen ve geçmeyen araçtan korunursun

Ama şimdi öğrendik ki;

-Yağan kardan bile korunursun."
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