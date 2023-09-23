ABD basını: Biden Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzeleri verecek

WASHINGTON POST: FÜZELER MİSKET BOMBALARIYLA DONATILACAK





RUSYA: FÜZE SALDIRISI SONRASI BİR ASKER KAYIP





ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya ile savaşta yardımcı olmak üzere Ukrayna'ya ileri teknoloji uzun menzilli füze vermeyi planladığı iddia edildi. ABD medyasının konuyla ilgili yetkililerden aktardığına göre, Ukrayna'ya 300 km menzilli ATACMS füzeleri verilecek. Kiev bu füzelerle cephe hattı gerisindeki Rusya topraklarını da hedef alabilecek.22 Eylül Cuma günü Ukrayna, Kırım'daki Rus Karadeniz filosunun karargahını en az bir füzeyle vurdu. Ukraynalı bir askeri kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Sivastopol'deki karargaha saldırıda İngiltere ve Fransa tarafından tedarik edilen Storm Shadow füzelerinin kullanıldığını söyledi. Bu füzeler 240 km menzile sahip. Geçtiğimiz hafta Ukrayna, Scalp olarak da bilinen aynı füzeleri Kırım'daki deniz hedeflerine ve liman altyapısına saldırmak için kullanmış, bir denizaltı ve bir savaş gemisi hasar görmüştü.ABD'de NBC News ve The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü Beyaz Saray'da Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında, Kiev'e 'az sayıda' ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) füzeleri vereceğini bildirdi. Söz konusu silahların önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.Washington Post gazetesi de konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, bu füzelerin bir tek savaş başlığından ziyade misket bombalarıyla donatılacağı bilgisini geçti. Ancak henüz her iki ülke bu konuda resmi açıklama yapmadı. İki liderin görüşmesi ardından Washington'dan yapılan açıklamada, Kiev'e 325 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapılacağı belirtildi. Amerikan Abrams tankları gelecek hafta Kiev'e teslim edilecek.Kiev, ülkenin güneyinde Rusya'ya karşı saldırılarında kullanmak amacıyla aylardır ATACMS füzeleri için baskı yapıyordu. Ukrayna, uzun menzilli füzeler sayesinde Rusya'nın komuta, lojistik ve tedarik hattının geri çekilmek zorunda kalacağını, böylece cephedeki kuvvetlerine tedarikinin zorlaşacağını söylüyor. Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Biden yönetimi Kiev'e silah verme konusunda tereddütlü davranmıştı.Rusya ülkenin doğusunda ve güneyinde ilerleyince bu durum değişmiş ve Kiev'e uzun menzilli Himars roket sistemleri ve Patriot hava savunma füzeleri tedarik edildi. Ancak Biden, nükleer silah sahibi Rusya ile doğrudan çatışma riski nedeniyle ATACMS füzeleri konusunda tereddütlü davranmaya devam ediyordu. Cuma günü Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun Kırım'daki karargahını 'başarıyla' vurduğunu açıkladı. Moskova, füze saldırısının ardından bir askerin kayıp olduğunu duyurdu.Karadeniz filosu Ukrayna'ya saldırıdaki öneminin yanı sıra Rusya'nın bölgedeki askeri varlığının da önemli bir sembolü ve Kiev için ana hedeflerden biri. Filo, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmesinden önce de burada bulunuyordu. Geçtiğimiz hafta Ukrayna, Scalp olarak da bilinen aynı modeli Kırım'daki deniz hedeflerine ve liman altyapısına saldırmak için kullanmış, bir denizaltı ve bir savaş gemisi hasar görmüştü. Rusya Karadeniz'deki gemilerinden Ukrayna'ya füze saldırıları düzenliyor ve Kiev'in tahıl ihracatı için kullandığı nakliye yollarını kapatmakla tehdit ediyor.