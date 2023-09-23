Kanun Hükmü’ne sansüre tepki büyüyor: Hatadan dönülmesi çağrısı yapıldı

Yönetmen Nejla Demirci’nin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlattığı belgesel filmi “Kanun Hükmü” filminin, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılmasına sinema dünyasında da tepki geldi. Yönetmen Ezel Akay ile oyuncu Orhan Alkaya, belgeselin gösterimden çıkarılmasını eleştirdi.

















Oyuncu, yönetmen ve yazar Orhan Alkaya ise “Kanun Hükmü belgeselini Antalya A.P.F.F.’nden tard eden kim ve kimlerse utançtan yerin dibine girseler yeridir -utanabilirlerse elbette-” ifadesiyle sansüre tepki gösterdi.





Yönetmen Ezel Akay, gösterimin iptal edilmesini “büyük hata” olarak niteledi. Akay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Ben gösterimi iptal etmenin büyük hata olduğuna inanıyorum. Festival hemen bu kararından vazgeçmeli…” ifadelerini kullandı.Barbaros Şansal da “Belki de yizbinlerce KHK li mağdur var iken bu filmin kabul görmesine rağmen son dakika Antalya Film Festivalinde gösteriminin durdurulmasını kim ve ne şekilde açıklayabilir?” dedi.