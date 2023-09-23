Samanyolu Haber /Kültür / Kanun Hükmü’ne sansüre tepki büyüyor: Hatadan dönülmesi çağrısı yapıldı /23 Eylül 2023 15:43

Kanun Hükmü’ne sansüre tepki büyüyor: Hatadan dönülmesi çağrısı yapıldı

KHK'lıların mücadelesinin anlatıldığı "Kanun Hükmü" belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarılması tepki çekti. Yönetmen Ezel Akay, hatadan dönülmesini istedi

SHABER3.COM

Yönetmen Nejla Demirci’nin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin ve öğretmen Engin’in ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlattığı belgesel filmi “Kanun Hükmü” filminin, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılmasına sinema dünyasında da tepki geldi. Yönetmen Ezel Akay ile oyuncu Orhan Alkaya, belgeselin gösterimden çıkarılmasını eleştirdi.

FESTİVAL BU KARARINDAN HEMEN VAZGEÇMELİ

Yönetmen Ezel Akay, gösterimin iptal edilmesini “büyük hata” olarak niteledi. Akay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Ben gösterimi iptal etmenin büyük hata olduğuna inanıyorum. Festival hemen bu kararından vazgeçmeli…” ifadelerini kullandı.



YÖNETMEN ALKAYA: UTANÇTAN YERİN DİBİNE GİRSELER YERİDİR

Oyuncu, yönetmen ve yazar Orhan Alkaya ise “Kanun Hükmü belgeselini Antalya A.P.F.F.’nden tard eden kim ve kimlerse utançtan yerin dibine girseler yeridir -utanabilirlerse elbette-” ifadesiyle sansüre tepki gösterdi.

“SON DAKİKA ÇIKARILMASINI KİM NE ŞEKİLDE AÇIKLAYABİLİR”

Barbaros Şansal da “Belki de yizbinlerce KHK li mağdur var iken bu filmin kabul görmesine rağmen son dakika Antalya Film Festivalinde gösteriminin durdurulmasını kim ve ne şekilde açıklayabilir?” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanun Hükmü’ne sansüre tepki büyüyor: Hatadan dönülmesi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:30