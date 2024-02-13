ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

ABD tarihinin en yaşlı başkanı konumundaki Joe Biden'ın özel yetkili savcı raporunda bile 'bunak' muamelesi gördüğü ve yaşının seçmenleri endişelendirdiğinin anketlere yansıdığı dönemde, Başkan Yardımcısı Kamala Harris atağa kalktı. Demokrat Partili Biden'ın hem iş dünyasının parlak yıldızı hem Hindistan göçmeni kökenli hem de kadın olması nedeniyle yardımcılığına getirdiği Harris, uzun zamandır balonu sönmüş olmasına rağmen, zamanlama açısından manidar bir çıkış yaptı. Başkan Yardımcısı, Biden'ın yaşıyla ilgili tartışmaların ortasında verdiği röportajda, başkanlığa hazır olduğunu söyledi.





'İNSANLAR LİDERLİK KAPASİTEMİN FARKINDA'





Harris, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Biden'ın yaşı tartışılırken, kendisinin seçmenleri ikna edip edemeyeceğini sorması üzerine, "Hizmete hazırım. Bu konuda hiçbir şüphe yok" dedi.





Başkan Yardımcısı, çalışmalarını görenlerin kendisinin “liderlik kapasitesinin tamamen farkında" olduğunu söyledi.





'BUNAMA NEDENİYLE KOVUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞI' İMASI





Harris'in röportajı verdiği tarihten birkaç gün sonra ABD Başkanı'nın gizli belgeleri evine götürmesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'ün kamuoyuna açıkladığı rapordan beri, Biden'ın yaşı ve zihinsel melekeleri hakkındaki sorular alevlendi.





Hur, gizli belgeleri bilerek evinde tutan Biden'a hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle suçlamada bulunmayacağını açıkladı.





ÜSTÜNE 'MEKSİKA DEVLET BAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞTÜM' AÇIKLAMASI





Raporda "hafızası zayıf yaşlı adam" diye nitelenmesine kızan Biden, basın toplantısı düzenleyip "Beyaz Saray'da hizmet etmek için gerekli hafıza ve zihinsel sağlığa sahip olduğunu" savundu. Ancak o sırada Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi'den "Meksika Devlet Başkanı" diye söz etti. Cumhuriyetçiler, Biden'ın Gazze ile ilgili soruya yanıt verirken, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" dediği kesiti, "Başkanlığa uygun değil" yorumları eşliğinde paylaştı.





SEÇMENE GÖRE BİDEN DA TRUMP DA ÇOK YAŞLI





Kasımdaki ABD başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin adayının yine 81 yaşındaki Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin adayının 77 yaşındaki önceki Başkan Trump olması bekleniyor. Savcı Hur raporunun yayımlanmasının ardından yapılan ABC News/Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 86'sı Biden'ın görev yapmak için çok yaşlı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda Amerikalıların yüzde 59'u hem Biden'ın hem Trump'ın çok yaşlı olduğu görüşünde.





HARRİS: LİDERLER TAVSİYE İSTEMEK İÇİN BİDEN'I ARIYOR





Daha önce de "gerekirse" başkan olmaya hazır olduğundan söz eden, ama Biden'ın başkomutan olmaya uygun olup olmadığına dair soruları savuşturan 59 yaşındaki Harris, geçen ay Cumhuriyetçilerin Başkan'ın yaşıyla ilgili söylemlerine tepki gösterdi. "Oval Ofis'e gittiğinde, çeşitli müttefik ülkelerin liderlerinin tavsiye istemek için Biden'ı aradığına tanıklık ettiğini" söyledi.