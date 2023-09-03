Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkanı Biden, Idalia Kasırgası’nın vurduğu Florida’yı ziyaret etti /03 Eylül 2023 09:06

ABD Başkanı Biden, Idalia Kasırgası’nın vurduğu Florida’yı ziyaret etti

Idalia Kasırgası’nın vurduğu Florida eyaletini ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, kimsenin iklim krizinin etkisini inkar edemeyeceğini söyledi. Biden, Florida’ya destek sözü verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Idalia Kasırgası’ndan etkilenen Florida eyaletini ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Biden yaptığı açıklamada iklim krizinin olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre "Kimse, en azından akıllı olanlar, iklim krizinin etkisini inkar edemez. Bunu anlamak için ülkenize ve dünyaya bir bakın" diyen Biden, "Seller, yoğun kuraklık, aşırı sıcaklıklar, daha önce görmediğimiz ciddi hasarlara yol açan ölümcül orman yangınları!" ifadelerini kullandı. "Bugün Florida halkına ve Güneydoğu’daki insanlara açık bir mesaj iletmek için buradayım" diyen Biden, "Valinize de söylediğim gibi, eyaletinizin ihtiyacı olan bir şey varsa, bu iş bitene dek her türlü desteği seferber etmeye hazırım" şeklinde konuştu. İklim değişikliği kaynaklı krizlerin giderek daha fazla Amerikalıyı etkilediğinin ve her Amerikalının Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’na (FEMA) daha fazla ihtiyaç duyduğunun altını çizen Biden, "Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’ni, Demokratları ve Cumhuriyetçileri, acil krizlerle başa çıkmak için gerekli fonları seferber etme ve Amerika halkının emniyeti ve güvenliğine yönelik uzun vadeli taahhütlerimizi yerine getirmeye çağırıyorum" dedi. Florida Valisi Ron DeSantis’in kendisi ile görüşmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramadığını belirten Biden, DeSantis’in farklı sebeplerinin olabileceğini ifade etti. Biden, DeSantis’in FEMA ile işbirliği içinde kendisinin Florida ziyaretini organize etmeye yardım ettiğini de sözlerine ekledi.

ZİYARET KRİZİ YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz Çarşamba günü Florida’nın Big Bend bölgesinden karaya çıkan Idalia Kasırgası, eyaletin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olmuştu. ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada hasar gören bölgeye giderek Florida Valisi Ron DeSantis ile görüşeceğini duyurmuştu. Florida Valiliği ise DeSantis’in böyle bir planının olmadığını duyurarak, "gerekli güvenlik hazırlıklarının devam eden kurtarma çabalarını sekteye uğratabileceğini" gerekçe göstermişti.
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