Samanyolu Haber /Gündem / Bireysel silahlanmada korkunç tırmanış: 15 Temmuz'dan sonra arttı /03 Eylül 2023 09:02

Bireysel silahlanmada korkunç tırmanış: 15 Temmuz'dan sonra arttı

Çete savaşlarının mahalle baskınlarına vardığı Türkiye’de bireysel silahlanma tehlikeli boyutlara ulaştı. Uzmanlar 32 milyon ruhsatsız, 4 milyon da ruhsatlı silah bulunduğunu belirtti.

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Silahlı şiddet olaylarının her geçen gün arttığı Türkiye’de bireysel silahlanma en büyük sorunlardan biri. Umut Vakfı’nın verilerine göre bu yılın ilk 211 gününde Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Uzmanlar cinayetlerin yüzde 85’inde silah kullanıldığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Psikiyatri Uzmanı Ayhan Akcan en büyük sorunun silahlara kolay ulaşabilme olduğunu belirtti. Telegram gruplarında silahlar elden ve kargo yolu ile teslim ediliyor. Akcan, “Her geçen gün bireysel silahlanma artıyor. 32 milyon ruhsatsız 4 milyon da ruhsatlı silah var. Cinayetlerin yüzde dördü beylik tabanca dediğimizi silahlarla işleniyor” dedi.

‘15 TEMMUZ’DAN SONRA ARTTI’
Emekli polis İsa Altun ise bireysel silahlanmaya ilişkin araştırmalarını paylaştı. Altun şunları söyledi:

“Ruhsatsız silahlar Irak, Suriye ve İran’dan kaçak yollarla ülkemize sokuluyor. Özellikle uzun namlulu silahlar Suriye üzerinden giriyor. Kurusıkı silahlar merdivençaltlarında namlusu değiştirilerek gerçek silahlara dönüştürülüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bireysel silahlanmanın hızla arttığı gözlemleniyor. Hatta silahlanma duygusu öylesine abartıldı ki, bazı gazetelerin birinci sayfasında silah ilanı bile yayımladılar. Silah kullanımı aile içi şiddette de çok yaygın.”

Altun silah almak için psikolojik bir rapora ihtiyaç olmadığını da sözlerine ekledi. Altun, “Sağlık ocağından alınacak bir sağlık raporu yeterli. Yivsiz tüfek almak için ise 18 yaşından büyük olmak, sabıka kaydı sunmak ve kaymakamlığa dilekçe vermek gerekiyor” dedi. 
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