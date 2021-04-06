ABD büyükelçisinden Davutoğlu'na ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanında Türkiye-ABD ilişkilerinin konuşulduğu açıklandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield genel merkezimizi ziyaret etti.
Kendisiyle, küresel ve bölgesel gelişmeler yanında Türkiye-ABD ilişkileri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."