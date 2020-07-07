Samanyolu Haber /Dünya / ABD Çin'e savaş açtı: TikTok dahil yasaklıyor /07 Temmuz 2020 10:44

ABD Çin'e savaş açtı: TikTok dahil yasaklıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkede TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşündüklerini söyledi.

SHABER3.COM

Fox News'e konuşan Pompeo, "Başkan Trump'ın önüne geçmek istemem ama bu ilgilendiğimiz bir konu." ifadesini kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre ABD'li vekiller uzun süredir TikTok uygulamasının kullanıcılara ait verilerin kullanımı ve kişisel verilerin gizliliği konularındaki ulusal güvenlik çekincelerini dile getiriyor ve bu firmaların "Çin Komünist Partisi tarafından kontrol edilen istihbarat faaliyetlerini destekleme ve işbirliği yapmalarını" gerektiren Çin yasaları konusunda endişeli olduklarını belirtiyor.

Çin menşeli olmasına rağmen bu ülkede kullanılmayan uygulama, küresel bir kitleye hitap etmek için "Çin'den bağımsız" olduğunu iddia ediyor.

Ancak Çin yönetimini eleştiren videolar kısa süre içerisinde platformdan kaldırılıyor.

Çin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu kısa formatlı video uygulaması olan TikTok, Hindistan'la Çin arasındaki sınır çatışmasının ardından diğer 58 Çin menşeli aplikasyonla birlikte Hindistan genelinde yasaklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Çin'e savaş açtı: TikTok dahil yasaklıyor Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:31:17