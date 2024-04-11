ABD’de dört Türk öldü, ikisi intihar ikisi şüpheli

İlk haber Illinois eyaletinin Chicago kentinden geldi. Chicago Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 57 yaşındaki Türk polis Celal Cenker Surgit, ölü bulundu.



Aslen Adanalı olan, 1997 yılında ABD’ye göç eden Surgit’in ölüm nedeni intihar olarak kayıtlara geçti. Celal Cenker Surgit’in intihar ederek yaşamına son vermesinin ardından bu kez Florida eyaletinin Miami kentinden bir başka Türk vatandaşının ölüm haberi geldi.



46 yaşındaki Oktay Baran Vural’ın, Miami’de intihar ederek yaşamına son verdiği açıklandı.



Uyanık ve Eldar evlerinde ölü bulundu



Bir başka ölüm haberi Pazar sabahı, Massachusetts eyaletinin Waltham kentinden geldi. Aynı evi paylaşan, 27 yaşındaki Talip Uyanık ve 38 yaşındaki İsmet Eldar, evlerinde ölü olarak bulundu.



Eldar ve Uyanık’ın cesetlerini bulan yakınları, iki Türk vatandaşının cesetlerine ulaşıldığında ağızlarından köpüklerin geldiğini ifade etti. Eldar ve Uyanık’ın cesetlerine otopsi yapıldığı ancak adli tıp yetkilileri ya da polisin ölümlerin nedenini henüz resmen açıklamadığı kaydedildi.



Dönmez: "Cenazeler Türkiye'ye gönderilecek"



New York’ta, ABD Federal yönetimine bağlı, "ABD Vaiz Gücü"nden bağımsız imam Ahmet Dönmez, ABD’deki Türk toplumunun Ramazan Bayramı öncesi yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu, yaşamını yitiren üç Türk’ün cenazelerinin Türkiye’ye gönderileceğini kaydetti.