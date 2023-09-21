Samanyolu Haber /Gündem / ABD’de Erdoğan’ın toplantısına katılmak isteyen iş insanlarından 250 bin dolar istendi /21 Eylül 2023 13:05

ABD’de Erdoğan’ın toplantısına katılmak isteyen iş insanlarından 250 bin dolar istendi

Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'ye giden Erdoğan'ın önceki gün katıldığı bir toplantının "fiyat tarifesi" ortaya çıktı.

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Erdoğan'ın New York'ta katıldığı Türk Amerikan İş Konseyi toplantısında bulunmak isteyen iş insanlarından, masa başına 250 bin dolar para istendiği belirtildi.

VOA muhabiri Mehmet Sümer, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın New York’taki ünlü Cipriani restoranda katıldığı yemekte, iş insanlarından masa başına 250 bin dolar istendiğini yazdı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’de bulunan Erdoğan’ın önceki gün katıldığı bir toplantının “fiyat tarifesi” ortaya çıktı. Erdoğan’ın New York’ta katıldığı Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) toplantısında bulunmak isteyen iş insanlarından, masa başına 250 bin dolar para istendiği belirtildi.


Voice Of America (VOA) sunucusu ve Washington muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu akşam New York’ta Cipriani restaurantta  Erdoğan’ın da katılacağı Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) toplantısında organizasyon komitesi masa başına iş adamlarından 250 bin dolar talep ediyor. Organizasyon TAİK tarafından yapılıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Erdoğan, TAİK’in düzenlediği yemekte iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmiş, ABD’li CEO’larla da görüşmüştü. Erdoğan buradaki konuşmasında, Türkiye ve ABD’nin, NATO çerçevesinde uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkileri bulunduğu vurgusu yapmıştı.
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