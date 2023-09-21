Starlink Türkiye'ye gelecek mi? İşte SpaceX uydusu Starlink hakkında bilgiler

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in sahibi Elon Musk, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.





ELON MUSK TALEBİNİ İLETTİ





Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtti.





Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX, Starlink hizmetine lisans alabilmek için BTK'ya resmi başvuruda bulundu.





Starlink uydusu nedir, ne işe yarar?





