Starlink Türkiye'ye gelecek mi? İşte SpaceX uydusu Starlink hakkında bilgiler

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in sahibi Elon Musk, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
ELON MUSK TALEBİNİ İLETTİ
Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtti.
Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX, Starlink hizmetine lisans alabilmek için BTK'ya resmi başvuruda bulundu.
Starlink uydusu nedir, ne işe yarar?
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.
Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.
2027'DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.