Samanyolu Haber /Teknoloji / Starlink Türkiye'ye gelecek mi? İşte SpaceX uydusu Starlink hakkında bilgiler /21 Eylül 2023 12:58

Starlink Türkiye'ye gelecek mi? İşte SpaceX uydusu Starlink hakkında bilgiler

Erdoğan ile görüşen Elon Musk'tan BTK'ya resmi başvuru geldi

SHABER3.COM

SpaceX'in uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Starlink'in Türkiye'de faaliyette bulunma talebi konusunda, 25 Eylül'de tüm haberleşme sektörünün ve kamuoyunun görüşlerini alacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde SpaceX'in sahibi Elon Musk, New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

ELON MUSK TALEBİNİ İLETTİ

Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından SpaceX, Starlink hizmetine lisans alabilmek için BTK'ya resmi başvuruda bulundu.

Starlink uydusu nedir, ne işe yarar?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

2027'DE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
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