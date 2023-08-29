Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de hareketli saatler: Giriş çıkışlar kapatıldı /29 Ağustos 2023 00:35

ABD’de hareketli saatler: Giriş çıkışlar kapatıldı

ABD'nin North Carolina Üniversitesinde, kampüste "silahlı ve tehlikeli bir kişi" bulunduğu uyarısı nedeniyle hareketli saatler yaşandı.

SHABER3.COM

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin “kampüs içinde veya yakınında silahlı ve tehlikeli bir kişi” için harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada şüphelinin bulunamadığı ve tehlikenin devam ettiği kaydedilerek, öğrencilerden bulundukları yerde korunaklı bir şekilde gerekli önlemleri almaları istendi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Üniversiteye giriş ve çıkışlar kapatılırken, polisin hem karadan hem de havadan helikopterle silahlı kişiyi aramaya devam ettiği ifade edildi.

North Carolina Valisi Roy Cooper, X sosyal medya platformundan, şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.

Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesinde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD’de hareketli saatler: Giriş çıkışlar kapatıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:29:37