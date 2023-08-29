ABD’de hareketli saatler: Giriş çıkışlar kapatıldı

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, polisin “kampüs içinde veya yakınında silahlı ve tehlikeli bir kişi” için harekete geçtiği belirtildi.



Açıklamada şüphelinin bulunamadığı ve tehlikenin devam ettiği kaydedilerek, öğrencilerden bulundukları yerde korunaklı bir şekilde gerekli önlemleri almaları istendi.



GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI



Üniversiteye giriş ve çıkışlar kapatılırken, polisin hem karadan hem de havadan helikopterle silahlı kişiyi aramaya devam ettiği ifade edildi.



North Carolina Valisi Roy Cooper, X sosyal medya platformundan, şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiği ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini verdi.



Yeni öğretim yılının ikinci haftasına giren North Carolina Üniversitesinde 4 bin öğretim görevlisi, 9 bin çalışan ve 32 bin öğrenci bulunuyor.