ABD’de seçime en yüksek katılım Boston’da

ABD’ de 9 gün boyunca devam eden oy verme işlemleri sırasında farklı siyasi partilere bağlı 200 civarında temsilci görev yaptı.



ABD’de kullanılan oylar, 14 Mayıs gecesi diğer ülkelerden Ankara’ya oylarla birlikte gidecek siyasi partiler ve müşahitler eşliğinde sayılmaya başlanacak.



2018 yılında yapılan seçimlerde ABD’de kayıtlı 116 bin 208 seçmenden 31 bin 420’si oy vermiş, katılım oranı yüzde 29,5 oranında gerçekleşmişti.



2018 yılında ABD’ye kayıtlı Türk seçmenlerden 14 bin 884 kişi oylarını, ABD’deki temsilcilikler yerine gümrük kapılarında ya da diğer ülkelerdeki temsilciliklerde kullanmayı tercih etmişti.



24 Haziran 2018 seçimlerinde ABD’deki temsilciliklerde, gümrük kapılarında ve farklı ülkelerde toplam 46 bin 304 seçmen oy kullanmış; ABD’de kayıtlı Türk seçmenlerin katılımı yüzde 43,5 oranında gerçekleşmişti.



7 Mayıs Pazar akşamı kapanan sandıklarda henüz resmi olmayan verilere göre, 134 bin 253 kayıtlı seçmenden 53 bini oy kullandı. Bu verilere göre, ABD’de oy kullanma oranında 2018 seçimlerine kıyasla yüzde 39,5 oranında artış yaşandı.



ABD’deki temsilcilikler yerine gümrük kapılarında ya da diğer ülkelerde kullanılan oyların eklenmesiyle katılım oranının daha da artması bekleniyor.



New York’ta 20 bin 256 seçmen oy kullandı



New York Başkonsolosluğu’na kayıtlı 49 bin 188 seçmenden 20 bin 256’sı oylarını başkonsoloslukta ve New York’a bağlı yeni iki seçim merkezinde kullandı. New Jersey eyaletinde kurulan sandıklardaysa 3 bin 567 seçmen oy kullandı.



New York’a bağlı diğer bölge olan Long Island’da 2 bin 225 kişi, Türkevi’nde ise 14 bin 465 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan verilere göre, New York Başkonsolosluğu’na bağlı seçmenlerde oy kullanma oranı yüzde 41.



En yüksek katılım Boston’da



2018 yılındaki seçimlerde ABD’deki Türk seçmenler sandığa en çok Boston’da ilgi göstermiş; seçime yüzde 59 oranında katılım sağlanmıştı. 2018 yılında yapılan seçimlerde Boston Başkonsolosluğu'na kayıtlı 7 bin 326 seçmenden 3 bin 110’u kurulan iki sandıkta oy kullanmıştı.



Boston Başkonsolosluğu son seçimlerde sandığa gitme oranının en fazla olduğu bölge oldu. Boston Başkonsolosluğu’na kayıtlı 9 bin 794 seçmenden 4 bin 990’ü oy kullandı. Kesin olmayan verilere göre bu yüzde 50’lik bir katılım oranına denk geliyor.



Gümrük kapılarında kullanılan oylarında eklenmesiyle bu oranın yükseleceği belirtiliyor.



En düşük katılım oranı Los Angeles’ta



ABD’de seçime katılımın en düşük olduğu bölge Los Angeles Başkonsolosluğu bölgesi oldu. Los Angeles Başkonsolosluğuna kayıtlı 22 bin 228 seçmenden 6 bin 802’si oy kullandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 30,65 olarak kaydedildi.



2018 yılında yapılan seçimlerde Los Angeles Başkonsolosluğu'na kayıtlı 17 bin 596 seçmenden 4 bin 43’ü, temsilcilikte kurulan üç ayrı sandıkta oy vermiş; temsilcikte oy kullanma oranı yüzde 22, 98 olarak gerçekleşmişti.



Los Angeles Başkonsolosluğu'na kayıtlı 2 bin 804 kişi oylarını gümrük kapılarında kullanmayı tercih etmişti. Seçimlere katılım oranı toplam yüzde 39,42 olarak gerçekleşmişti. ABD’de Pazar gecesi sona eren oy verme işleminin ardından yedi ayrı temsilcilikteki seçmen sayıları, oy kullanım ve katılım oranları şöyle:



New York Başkonsolosluğu: Kayıtlı seçmen sayısı 49 bin 188. Oy kullanan seçmen sayısı 20 bin 256. Katılım oranı yüzde 41,18



Los Angeles Başkonsolosluğu: Kayıtlı seçmen sayısı 22 bin 218. Oy kullanan seçmen sayısı 6 bin 812. Katılım oranı yüzde 30,65



Washington Büyükelçiliği: Kayıtlı seçmen sayısı 15 bin 619. Oy kullanan seçmen sayısı 6 bin 437. Katılım oranı yüzde 41,21



Chicago Başkonsolosluğu: Kayıtlı seçmen sayısı 13 bin 734. Oy kullanan seçmen sayısı 5 bin 88. Katılım oranı yüzde 37,04



Miami Başkonsolosluğu: Kayıtlı seçmen sayısı 12 bin 424. Oy kullanan seçmen sayısı 4 bin 46. Katılım oranı yüzde 32,56



Houston Başkonsolosluğu: Kayıtlı seçmen sayısı 11 bin 268. Oy kullanan seçmen sayısı 6 bin 812. Katılım oranı yüzde 37,99



Boston Başkonsolosluğu: Kayıtlı seçmen sayısı 9 bin 794. Oy kullanan seçmen sayısı 4 bin 990. Katılım oranı yüzde 50,94