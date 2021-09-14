Samanyolu Haber /Dünya / ABD’de zenginlere ek vergiler geliyor /14 Eylül 2021 19:45

ABD’de zenginlere ek vergiler geliyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde ilgili komisyon tarafından hazırlanan yasa teklifine göre kurumlar vergisinin artırılması ve zenginlere ek bireysel gelir vergileri getirilmesi hedefleniyor.ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, zenginlerin vergilendirilmesi için çalışmalara başladı.

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ABD’de sosyal güvenlik ve iklim politikasına 3,5 trilyon dolara ulaşabilecek yatırımları finanse etmek için şirketler ve varlıklı insanlar üzerinde bir dizi vergi artışı planlanıyor.Vergi komisyonunun hazırladığı teklifin bu hafta içi Temsilciler Meclisi’nde görüşülmesi bekleniyor.

ZENGİNE GELİR VERGİSİ

Yasa teklifi, halihazırda yüzde 21 olan kurumlar vergisi için yüzde 26,5 ve bireysel gelir vergisi için 39,6’ya varan bir oran öngörüyor. Teklif ayrıca yıllık 5 milyon doların üzerindeki bireysel gelirler için yüzde 3’lük bir ek vergi öngörürken yüzde 25’lik bir gelir vergisi içeriyor.

Ayrıca milyarderlerin de bir kerelik ek vergiye tabi tutulması üzerine tartışmalar sürüyor.Küçük işletmelerden alınan vergilerin ise azaltılması hedefleniyor.

Vergi gelirleri ile iklim kriziyle mücadele, istihdamın artırılması, uygun fiyatlı konut teşviki, çalışanlar ve aileleri için vergi indirimini uzatma, sağlık maliyetlerini düşürme gibi sosyal harcamaların finanse edilmesi planlanıyor.

TRUMP DÖNEMİNDE İNDİRİLMİŞTİ

Artan vergi oranları sayesinde 10 yılda 2,1 trilyon dolarlık ek vergi gelirine ulaşılması planlanıyor.ABD’de 2017 öncesinde yüzde 35 olan kurumlar vergisi Trump’ın başkanlık döneminde yüzde 21’e düşürülmüş, Biden ise bu oranın yüzde 28’e çıkarılmasını önermişti.

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