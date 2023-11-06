Samanyolu Haber /Gündem / ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da /06 Kasım 2023 11:09

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan-Blinken görüşmesinde İsrail'in bir aydır sürdürdüğü Gazze'ye yönelik abluka hakkında konuşulması bekleniyor.

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Blinken'ı havalimanında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan ve diğer yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. 

Ardından iki bakanın görüşmesi başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir arara gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Kıbrıs'a giderek Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
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