İsrail: Gazze Şeridi'ni ikiye böldük

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari Gazze Şeridi'ni ikiye böldüklerini duyurdu. Artık "bir Kuzey Gazze ve bir Güney Gazze'nin" söz konusu olduğunu söyleyen Hagari, İsrail birliklerinin Gazze kentinin güneyinden sahile kadar ilerlediğini ve bölgeyi de elinde tuttuğunu ifade etti. Hagari Gazze kentinin tamamen abluka alındığını ve bunun önemli bir adım olduğunu belirtti. Hagari Gazze Şeridi'nde hava saldırılarını da yoğunlaştıracaklarını ifade etti.



Gazze Şeridi'nde internet üçüncü kez kesildi

Batı Şeria merkezli telekomünikasyon şirketi Paltel, Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin bir kez daha iptal olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada ana telekomünikasyon hatlarının İsrail tarafından kapatıldığı belirtildi. 7 Ekim'de başlayan savaşta Gazze Şeridi'nde internetin kesilmesi üçüncü kez gerçekleşiyor. Filistin Kızılayı sosyal medya hesabından açıklamada Gazze Şeridi'ndeki arama kurtarma ekipleriyle iletişimlerini kaybettiklerini belirtti.



Gazze'de 9 bin 700'den fazla sivil hayatını kaybetti

İsrail ile Hamas arasındaki mevcut çatışmalar Hamas'ın 7 Ekim tarihinde Gazze Şeridi'nin dışına çıkarak başlattığı sürpriz saldırıyla başladı. 1400'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda radikal İslamcı Hamas yaklaşık 240 kişiyi rehine olarak almıştı. İsrail'in buna yanıt olarak başlattığı hava bombardımanlarında Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre çoğu sivil olmak üzere 9 binden 770 Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı da son 48 saat içinde 5 kişinin de hayatını kaybetmesiyle çatışmalarda şimdiye kadar ölen BM çalışanı sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

Lübnan sınırında bir İsrail tankı vuruldu

Gazze Şeridi'nde çatışmaların patlak vermesiyle birlikte İsrail-Lübnan sınırı da hareketlendi. IDF'den yapılan açıklamada Lübnan sınırında bir İsrail tankı Lübnan'dan açılan ateş sonucunda isabet aldı. Açıklamada bir İsrail vatandaşının hayatını kaybettiği, saldırının geldiği mevkilere misillemede bulunulduğu belirtildi. Lübnan Hizbullahı da sınırdaki bir grup İsrail askerine saldırı düzenlediklerini teyit etti.

İsrail ordusu ayrıca füze savunma sistemlerinin Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.





İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeye saldırmaya hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ordunun Lübnan'a büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı. Lübnan sınırındaki birlikleri ziyaret eden Halevi "Kuzeyde saldırıya her an hazırız" diyerek "Bunun olabileceğini biliyoruz" dedi. Halevi "Sadece Gazze Şeridi'nde değil sınırların tamamında daha iyi bir güvenlik durumu oluşturma hedefindeyiz" diye konuştu.





Lübnan: İsrail sivillerin içinde olduğu otomobili vurdu

Hizbullah Pazar günü İsrail'in Güney Lübnan'daki bir köye düzenlediği İHA saldırısında bir otomobilin isabet aldığını, üç çocuk ile ninelerinin saldırıda hayatlarını kaybettiğini açıkladı. Saldırının Lübnanlı gazeteci Samir Eyüb'ün yakınlarını hedef aldığı belirtildi. Hizbullah saldırıya yanıt olarak Kiryat Şimona'nın Katyuşa roketleriyle bombalandığını açıkladı.





Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in sivilleri hedef almasının "Lübnan'a yönelik bir saldırganlık" ve "işgalin suç kaydına eklenmiş iğrenç bir suç" olarak tanımladı.





İsrail ordusu aracın "teröristleri taşıyan bir nakliye aracı" olduğu şüphesiyle hedef alındığını, "araçta siviller olduğu iddiasının incelendiğini" açıkladı.