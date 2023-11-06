Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk, yapay zeka şirketini Twitter’a entegre edecek /06 Kasım 2023 10:36

Elon Musk, yapay zeka şirketini Twitter’a entegre edecek

İş insanı Elon Musk, yapay zeka şirketi xAl’yi sahibi olduğu Twitter’a entegre edeceğini duyurdu.

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Elon Musk, Temmuz 2023’te ‘xAl’ adında bir yapay zeka şirketi kurmuştu. Musk, şirketin ‘Grok’ ismindeki ilk yapay zeka robotunu ve ürününü 4 Kasım’da piyasaya sürmüştü.

Dün Twitter’da açıklama yapan Musk, xAl’yi Twitter’a entegre edeceğini duyurdu.


xAI, sosyal medya platformu Twitter’a entegre edilecek. Bunun haricinde xAl Twitter’dan bağımsız bir uygulama olarak da bulunacak.

Musk, Grok’u Twitter’daki ‘Premium+’ abonelerine sunmuştu.


Musk, Grok’un ‘Twitter aracılığıyla bilgilere gerçek zamanlı erişimi olduğunu’ ve ‘bunun da diğer yapay zeka botlarına göre büyük bir avantaj olduğunu’ belirtti.
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