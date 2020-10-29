Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD ekonomisinde rekor veriler: Yüzde 33 /29 Ekim 2020 22:12

ABD ekonomisinde rekor veriler: Yüzde 33

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen ülkelerden birisi olan ABD'de ekonomik açıdan en kötü çeyrek olarak kaydedilen 2. çeyreği takiben ülkede 3. çeyrekte rekor bir veri kaydedildiği belirtildi.

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ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının etkilerinin güçlü şekilde hissedildiği ve ekonomik açıdan en kötü çeyrek olarak kaydedilen 2. çeyreği takiben ülkede 3. çeyrekte ekonomi yıllık bazda yüzde 33,1 ile rekor büyüme kaydetti.

ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte şimdiye kadarki en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Ülkede 3. çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla yıllık bazda yüzde 33,1 oranında arttı.

3. çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.
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