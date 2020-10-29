ABD ekonomisinde rekor veriler: Yüzde 33

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının etkilerinin güçlü şekilde hissedildiği ve ekonomik açıdan en kötü çeyrek olarak kaydedilen 2. çeyreği takiben ülkede 3. çeyrekte ekonomi yıllık bazda yüzde 33,1 ile rekor büyüme kaydetti.





ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte şimdiye kadarki en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Ülkede 3. çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla yıllık bazda yüzde 33,1 oranında arttı.





3. çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal hükümet harcamaları ile yerel hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu.