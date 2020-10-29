Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 12'nin fiyatı belli oldu /29 Ekim 2020 22:17

iPhone 12'nin fiyatı belli oldu

Apple'ın yeni ürünü ve merak beklenen iPhone 12'sis satışa çıkacağı tarih ve satış fiyatının belli olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

iPhone 12 serisinin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Kullanıcıların merak ettiği Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelden oluşan iPhone 12 Pro modeli 16 Ekim'de ön siparişe çıkarken, 13 Kasım tarihinden itibaren de satışa sunulacak.

iPhone 12 Pro Max 6 Kasım'da ön siparişe açılacak. Ardından iPhone 12 Pro Max, 13 Kasım'da satışa sunulacak.

iPhone 12 Pro Max 1099 dolar olacak. iPhone 12 Pro Max: 128 GB, 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar.

Türkiye'de 23 bin 600 liralık ön satış fiyatı!

iPhone 12 ailesi ile ilgili en çok merak edilen konuların başında şüphesiz ki Türkiye fiyatı geliyor. Türkiye'deki teknoloji marketleri ve çevrimiçi satış kanallarında yerini almaya hazırlanan iPhone 12 PRO 128 GB için 23 bin 600 liralık fiyatı ile ön satışa sunuldu.

Fiyatı haricinde bir o kadar dikkat çeken bir diğer durum ise ön satışa çıkarılan iPhone 12 Pro'nun saatler içerisinde tamamının satın alınması oldu. Bilindiği üzere iPhone'dan yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.
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