Samanyolu Haber /Dünya / ABD Eski Temsilciler Meclisi üyesi Amash: İsrail'in kilise saldırısında yakınlarım öldü /21 Ekim 2023 16:38

ABD Eski Temsilciler Meclisi üyesi Amash: İsrail'in kilise saldırısında yakınlarım öldü

Eski ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Filistin asıllı Justin Amash, yakınlarının Gazze'de İsrail'in kilise saldırısında öldüğünü duyurdu.

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Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash, İsrail'in perşembeyi cumaya bağlayan gece Gazze'deki Hristiyan Ortodoks kilisesine yaptığı saldırıda çok sayıda yakınının da hayatını kaybettiğini söyledi.

Amash sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Aziz Porfirios Ortodoks Kilisesi'ne sığınan yakınlarının İsrail hava saldırısı sonucu kompleksin bir kısmının yıkılmasıyla yaşamını yitirdiğini doğruladığını bildirdi.

Amash yaptığı paylaşımda, "Ailemiz çok acı çekiyor. Tanrı Gazze'deki tüm Hristiyanları ve dinleri ya da inançları ne olursa olsun acı çeken tüm İsraillileri ve Filistinlileri korusun." ifaderini kullandı.

Filistinli yetkililer, İsrail bombardımanları nedeniyle kiliseye sığınan ve burada barınan en az 500 kişiden 16'sının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "yakındaki bir militan komuta merkezine düzenlenen saldırıda" kilisenin bir kısmının hasar gördüğünü ve olayın incelendiğini duyurdu.

Kudüs Ortodoks Patrikhanesi İsrail'in saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı.

Filistin asıllı bir ABD'li olan Amash 2011'den 2021'e kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi olarak Michigan'ı temsil etti.
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