Samanyolu Haber /Dünya / Gazze için Kahire Barış Zirvesi: Filistinliler topraklarında kalmakta kararlı /21 Ekim 2023 16:02

Gazze için Kahire Barış Zirvesi: Filistinliler topraklarında kalmakta kararlı

Hamas-İsrail savaşını görüşmek üzere Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen Kahire Barış Zirvesi başladı. Zirvede konuşan Filistin Devlet Başkanı Abbas, 'Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız.' dedi.

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Euronews'te yer alan habere göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Hamas-İsrail savaşını görüşmek üzere Mısır'da bölge liderlerini ağırladığı Kahire Barış Zirvesi başladı.

İlk insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladığı sırada devam eden uluslararası zirvede söz alan ev sahibi Sisi, Mısır'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerini ve Sina'daki Mısır topraklarına göç etmelerini tamamen reddettiğini yineledi.

Sisi, "Zira bu, Filistin meselesinin nihai olarak tasfiye edilmesinden, bağımsız Filistin devleti hayalinin sona erdirilmesinden ve Filistin halkı ile Arap ve İslam halklarının mücadelesinin ortadan kaldırılmasından başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.

Zirveye katılan Ürdün Kralı 2. Abdullah ise, "Arap dünyasının duyduğu mesaj açık ve net: Filistinlilerin hayatı İsraillilerin hayatından daha az önemli." dedi.

Ürdün Kralı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu çok ama çok tehlikeli bir mesajdır zira uluslararası ilgisizlik ve eylemsizliğin devam etmesinin sonucu hepimiz için felaket olacaktır."

Abbas: 'Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise zirvede, Filistinlilerin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'ten gönderilmesi girişimlerine karşı uyarıda bulunarak "Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız." dedi.

Abbas konuşmasında, "Halkımızı Gazze'den başka yerlere yerleştirme girişimlerine karşı uyarıyoruz. Ayrıca Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına ya da Kudüs veya Batı Şeria'dan sürülmesine karşı da uyarıyoruz. Yerinden edilmeyi kabul etmeyeceğiz ve ne olursa olsun topraklarımızda kalmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Önceki gün Mısır'da İsrail ile Hamas arasında ateşkes çağrısı yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kahire Barış Zirvesi'nde yerini aldı.

Guterres burada yaptığı konuşmada, "Artık harekete geçme zamanı gelmiştir; bu korkunç kâbusu sona erdirecek ve Filistin, İsrail, bölge ve dünya çocuklarının hayallerine layık bir gelecek inşa edecek adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ülkenin liderleri ve dışişleri bakanlarının yer aldığı zirveye, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
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