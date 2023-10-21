Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, günlük 100 tırlık yardıma ihtiyacı olan Gazze’ye 20 tırın geçişine izin verdi /21 Ekim 2023 16:53

İsrail, günlük 100 tırlık yardıma ihtiyacı olan Gazze’ye 20 tırın geçişine izin verdi

İsrail, Refah sınır kapısından 20 tırın Gazze'ye geçişine izin verdi. Tırların içinde ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda gıda bulunacak.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Gazze’deki insani kriz derinleşirken, bölgeye insani yardımların girişi için Refah sınır kapısı açıldı. Filistinli bir sınır görevlisi gelişmeyi doğrularken Hamas’ın Basın Bürosu, İsrail’in girişine izin verdiği 20 kamyonun içinde ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda gıda bulunduğunu açıkladı. Üçüncü ülke vatandaşlarının Gazze’den ayrılmasıyla ilgili süreç ise hala belirsizliğini koruyor.

YARDIMLARI MISIR KIZILAYI GÖNDERDİ

Gazze’ye ulaşan yardım kamyonlarının tamamı Mısır Kızılay’ından Filistin Kızılay’ına gönderildi. İsrail tarafı ise ‘yardımların Hamas’ın eline geçmediğine ya da yönlendirilmediğine dair’ kanıt talep etti. Bir Birleşmiş Milletler görevlisi bu sebeple bir sonraki konvoyun geçişine pazartesi gününe kadar izin verilmeyebileceğini söyledi.

GÜNDE 100 KAMYONA İHTİYAÇ VAR

Sınırın Mısır tarafında insani yardım malzemesi taşıyan 175 kamyon bekliyor. İsrail şu anda Gazze’ye sadece 20 kamyonun girmesine izin verirken, Birleşmiş Milletler gerekli acil yardımın ulaştırılması için en az 100 kamyona ihtiyaç olduğunu söylüyor. Refah sınır kapısı, İsrail’in kuşatma altındaki Filistin bölgesine yardım girişine izin vermeyi kabul ettiği tek geçit.

20 KAMYONLUK YARDIM İHTİYAÇ OKYANUSUNDA BİR DAMLA

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Direktörü Michael Ryan, “yardımın her gün ulaşması gerektiğini” söylemiş ve günde 20 kamyonluk yardımı “ihtiyaç okyanusunda bir damla” olarak nitelendirmişti. Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’ndan (UNRWA) Juliette Touma ise Gazze’nin son birkaç hafta içinde “cehennem çukuruna döndüğünü” söylemişti.
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