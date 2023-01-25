ABD, gazeteciyi azarlayan Bahçeli'ye tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, VOA Türkçe (Amerika'nın Sesi) muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve korumaları tarafından tartaklanmasına tepki gösterdi. Sözcü şu açıklamaları yaptı:







"İfade özgürlüğü - gazeteciler dahil ve hatta bazılarının tartışmalı ya da rahatsız edici bulduğu söylemleri içerdiğinde bile - demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir.





Amerika'nın Sesi haberciliği uzun zamandır objektif haber ve bilgi için hayati bir kaynak olmuştur. ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor"





NE OLMUŞTU?

Amerika'nın Sesi Türkçe servisinde (VOA) çalışan Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi. Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı.





Görüntülerin tepki çekmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada, Yazıcıoğlu'nun "ajan provokatör edasıyla hareket ettiği" ve "yaptığının gazetecilik olmadığı" öne sürüldü.





Ancak Yazıcıoğlu'nun geçmişte bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle röportajının olduğu ortaya çıktı.





Bahçeli'nin, Yazıcıoğlu ile aynı karede poz verdiği görüldü.







