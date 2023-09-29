ABD Hindistan’ı Kanada ile işbirliğine çağırdı

Görüşmede, Hindistan'ın G20 başkanlığı, Hindistan-Ortadoğu-Avrupa koridorunun oluşturulması ve savunma, uzay ve temiz enerji gibi konuların ele alındığı kaydedildi.

Trudeau bu ayın başlarında parlamentoda yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesiyle Hindistan hükümet ajanlarının bağlantısı olduğundan şüphelendiğini söylemişti.





Kanada ve Hindistan arasında diplomatik gerilim tırmanıyor

ABD ve Kanada'nın diğer müttefikleri konuya temkinli yaklaşıyor. Siyasi analistler, bunun kısmen Washington ve diğer büyük oyuncuların Hindistan'ı Çin'in artan etkisine karşı bir denge unsuru olarak görmelerinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Kanada'nın iddiaları konusunda hem Kanada hem de Hindistan ile temas halinde olduğunu söylemiş ve Washington'un konuyla ilgili olarak Yeni Delhi ile görüştüğünü teyit etmişti.









Öldürülen Sih aktivist kimdi?





Sih aktivist Nijjar öldürüldüğü Haziran ayında Hindistan’da bağımsız bir Sih devleti için gayriresmi bir referandum düzenliyordu.





Kanada’daki Dünya Sih Örgütü, Nijjar’ı sıklıkla barışçı protestolara liderlik eden Halistan hareketinin güçlü bir destekçisi olarak niteledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün, Blinken'in konuyu Jaishankar'a açacağından emin olduğunu söyledi. Trudeau, cinayette Hindistan'ın rolü olduğunu iddia etmişti. Kanada Başbakanı’nın suçlamaları Hindistan’ı kızdırmıştı.Sih aktivist Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran’da Kanada'nın en batıdaki eyaleti British Columbia’da bir Sih kültür merkezi önünde öldürülmüştü. 45 yaşındaki Nijjar, Kanada vatandaşıydı.Reuters’a konuşan ancak ismi açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, “Blinken görüşmesinde Kanada konusunu gündeme getirdi ve Hindistan hükümetini Kanada'nın yürüttüğü soruşturmada işbirliği yapmaya çağırdı" dedi.Blinken dün öğleden sonra Washington'da Jaishankar ile görüştü. Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinden ya da genel olarak Kanada'dan hiç bahsedilmedi.Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, bu hafta yaptığı açıklamada, Yeni Delhi'nin Kanada'ya cinayetle ilgili sunduğu bilgileri incelemeye açık olduğunu ilettiğini söyledi.Sullivan, Trudeau'nun Hindistan'ın olası müdahalesiyle ilgili açıklaması sorulduğunda gazetecilere "Bu bizim için bir endişe kaynağıdır ve ciddiye aldığımız bir konudur” demişti.Hint yetkililer, Nijjar ile ilgili bilgi verenlere para ödülü vereceğini açıklamıştı.