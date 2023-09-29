Samanyolu Haber /Spor / Barcelona'ya rüşvet ve sahtecilik suçlaması /29 Eylül 2023 17:37

Barcelona'ya rüşvet ve sahtecilik suçlaması

Katalan devi Barcelona, yolsuzluk, hileli yönetim ve ticari belgelerde sahtecilikle suçlanıyor. Barcelona'nın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi de gündemde.

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İspanya polisi, Barcelona'nın hakem komitesi eski başkan yardımcısına milyonlarca dolar ödeme yapmasına ilişkin soruşturma kapsamında İspanya Futbol Federasyonu'na baskın düzenledi.

NTV'de yer alan habere göre Barcelona'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nden de men cezası alabileceği iddia ediliyor.

"YAPILMAMASI GEREKEN ÖDEMELERİN İŞARETLERİ VAR"

La Liga başkanı Javier Tebas ise "Yapılmaması gereken ödemelerin olduğuna dair işaretler var" derken küme düşürülmenin mahkeme kararıyla olabileceğini vurguladı: "Hakimin kararıyla küme düşürme kararı alınabilirdi ancak bunu yapamayız çünkü bizim sınırlarımızı aşıyor."

Savcılar, mart ayında Katalan devini resmi olarak sporda yolsuzluk, hileli yönetim ve ticari belgelerde sahtecilikle suçlamıştı.

HAKEM KOMİTESİNDE YER ALAN İSME PARA

Barcelona'nın, federasyonun hakem komitesinde yer alan José María Enríquez Negreira'ya 2001 ve 2018 yılları arasında toplam 7 milyon 300 bin euro ödediği iddia ediliyor. Katalan ekibi teknik raporlar için para ödediğini ancak hiçbir zaman hakemlerin maçlardaki kararlarını etkilemeye çalışmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.
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