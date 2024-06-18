Samanyolu Haber /Gündem / ABD mahkemesinden Eylem Tok kararı! /18 Haziran 2024 19:50

ABD mahkemesinden Eylem Tok kararı!

İstanbul'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'de hakim karşısına çıkıyor. Edinilen bilgiye göre Eylem Tok'un duruşmasından erteleme kararı çıktı.

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İstanbul'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un duruşması bugün ABD'de görülüyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayın sorumlusu Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.

15 Haziran'da ABD'de tutuklanan Tok, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 
Haziran saat 16.00'ya erteledi.

BAKAN TUNÇ: İADE TALEBİMİZ KAPSAMINDA YAKALANDILAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tok ve Cihantimur’un ABD’de yakalandığını bildirdi.

CİHANTİMUR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı. Mahkeme duruşmayı 27 Haziran'a ertelendi. Anne Eylem Tok bu süre zarfında tutuklu kalacak, oğlu ise saat 21.00'da hakim karşısına çıkacak.
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