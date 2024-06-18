ABD mahkemesinden Eylem Tok kararı!

15 Haziran'da ABD'de tutuklanan Tok, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27

Haziran saat 16.00'ya erteledi.





BAKAN TUNÇ: İADE TALEBİMİZ KAPSAMINDA YAKALANDILAR





CİHANTİMUR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul'da lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un duruşması bugün ABD'de görülüyor.İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi Kemerburgaz yolunda arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba cipiyle çarpmış, çarpma sonucu evli bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.Olayın sorumlusu Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılmıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tok ve Cihantimur’un ABD’de yakalandığını bildirdi.Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı. Mahkeme duruşmayı 27 Haziran'a ertelendi. Anne Eylem Tok bu süre zarfında tutuklu kalacak, oğlu ise saat 21.00'da hakim karşısına çıkacak.