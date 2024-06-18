Samanyolu Haber /Spor / Türkiye, EURO 2024'teki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı /18 Haziran 2024 21:16

Türkiye, EURO 2024'teki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı

Türkiye A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Türkiye'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Türkiye A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

İLK 11

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili- Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

MAÇTAN DAKİKALAR

1. Dakika: Mücadele Gürcistan'ın santrasıyla başladı.

10. Dakika: Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direğe çarparak auta çıktı.

26. Dakika: Mert Müldür'ün ceza sahası dışından kaydettiği golle Türkiye 1-0 öne geçti.

28. Dakika: Mert Müldür'ün golünden ardından Arda Güler'in içeriye çevirdiği topu ceza sahasında tamamlayan Kenan Yıldız farkı 2'ye çıkarttı. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

32. Dakika: Gürcistan, Mikautadze'nin golüyle skora denge sağladı.

35. Dakika: Abdülkerim Bardakcı, Mikautadze'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikte 45+1'de bitti.

İKİNCİ YARI

46. Dakika: İkinci yarı millilerin santrasıyla başladı.

56. Dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun frikikten çektiği şutu Mamardashvili'ye takıldı.

66. Dakika: Arda Güler'in ceza sahası dışından kaydettiği golle milliler 2-1 öne geçti.

79. Dakika: Arda Güler ve Kaan Ayhan'ın yerine Merih Demiral ile Yusuf Yazıcı sahaya çıktı.

90. Dakika: Mücadeleye 7 dakika ilave süre eklendi.

90+7. Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle karşılaşma 3-1 sona erdi.

Türkiye, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Mert Müldür'ün golüyle EURO 2024'teki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.
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