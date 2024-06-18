Çanakkale'deki orman yangını büyüyor: Valilikten 'teyakkuzda olun' uyarısı





















Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı.Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, "Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına, 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz." ifadesini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirilmiştir."Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" denildi.Çanakkale Valiliğince tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği belirtildi.Valilikçe çalışmaların koordinasyonunun sağlandığı, yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan seferber olduğu ifade edilen açıklamada, gerek şehitlikleri gezmek için gelen ziyaretçilerin gerekse bölgede yaşayanların dikkatli olmaları istendi. Ayrıca, Kumköy ile Büyükanafarta köyleri arasındaki yolun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirdi.Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Yangın Harekat Merkezi'nden Çanakkale Eceabat'taki yangını takip etti.Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Yumaklı, şunları söyledi;*Yangınla ilgili ilk bildirimi saat 16.05'te aldık. Arkadaşlarımız saat 16.11'de müdahaleye başladılar. Hava sıcaklıklarının arttığı şu dönemde; özellikle bu yangının da ziraat alanından çıktığını düşünürsek, vatandaşlarımızın çok daha hassas olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım.*Anız yakma konusunun bir cezai yaptırımı olduğunu, hatta orman yangınına sirayet edecek şekilde olmasının çok daha ağır yaptırımlara sebep olacağını kendilerine tekrar hatırlatmış olalım. İklim değişikliğinin bize olan etkisinin yoğunlaştığını bugünlerde vatandaşlarımızla omuz omuza vererek yeşil vatanımızı korumakla ilgili bütün mücadele hep birlikte vereceğiz.*Şu anda diğer bölgelerden takviye ekiplerini oraya sevk etmiş durumdayız. Şu an itibariyle rüzgar hızı saatte 40 kilometre. Bulunduğumuz bölgede nem oranı da aynı şekilde, yüzde 40'lar civarında.*Hava sıcaklığı da yüksek seyrediyor. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyor. Şu an için belirli bir noktada tutmak için gayretleri var. Ayrıca Büyük Anafartalar köyünün boşaltılmasını istedik.*Diğer kamu kurumlarıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu süreci de büyük bir sorun olmadan atlatacağız.