Ukrayna'nın AB'ye tam üyelik müzakerelerine 6 aylık ara

Ancak bu ivme muhtemelen kısa sürecek.





Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetinin 1 Temmuz'dan itibaren altı ay boyunca Avrupa Birliği'nin politikalarını belirleyecek olması Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılma sürecini dondurabilir.Euronews'te yer alan habere göre Macaristan 31 Aralık'a kadar haftalık gündemi belirleyecek ve Brüksel'deki bakanlık toplantılarına başkanlık ederek hangi konuların listenin en başına konulacağına ve hangilerinin en altta yer alacağına etkin bir şekilde karar verecek.Başkanlığın resmi sloganı Donald Trump'a bir selam niteliğinde "Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap" olacak.Bu durum, Orban'ın ayrıcalıklı konumunu milliyetçi ve aşırı sağcı görüşlerini ilerletmek için kullanacağından korkan diplomatlar arasında tedirginliğe neden oldu. Özellikle de Macar başbakanın yüksek sesle karşı çıktığı ve zaman zaman veto hakkını kullanarak bloke ettiği birliğin Ukrayna politikası, dondurulma riski en yüksek politika olarak görülüyor.Salı günü Budapeşte'nin dönem başkanlığı için resmi programı açıklamasıyla birlikte bu korkular doğrulanmış oldu. Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı János Bóka, ülkesinin Kiev'in üyelik müzakerelerinin altı temasını oluşturan 35 fasıldan hiçbirinin açılmasına yardımcı olmayacağını açıkça belirtti.Bóka, "Beklentilerime göre Macaristan'ın dönem başkanlığı sırasında fasılların açılması konusu hiç gündeme gelmeyecek," dedi.21 sayfalık programda ekonomi, toprak bütünlüğü, yeniden yapılanma, güvenlik, mülteciler, savaş suçları ve serbest dolaşım konularında Ukrayna'ya çeşitli atıflarda bulunuluyor ancak bunlar genişleme bağlamında ele alınmıyor.Programda "Genişleme süreci ulusal azınlıkların durumunun iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır" deniyor. Orbán Ukrayna'daki Macar azınlığın yeterince korunmadığından defalarca şikayet etmiş, Kiev yönetimi de eğitim ve azınlık dilleriyle ilgili mevzuatı değiştirerek bu konuya eğilmişti.Orban hükümetinin duruşu ton, Ukrayna'nın katılım teklifini mümkün olduğunca ilerletmeye çalışan dönem başkanlığını yürüten Belçika'nın duruşuyla tezat oluşturuyor.Geçtiğimiz hafta Belçika, Macaristan'ın bloke ettiği Ukrayna ve Moldova müzakere çerçevesini onaylamak için gerekli oy birliğini sağlamayı başardı.Bu gelişme Belçika'nın 25 Haziran'da Ukrayna ile ilk hükümetler arası konferansı düzenlemesine olanak tanıyacak. Başka bir deyişle, görüşmelerin ilk turu olacak.Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna "Brüksel'den mükemmel bir haber" dedi. "Katılımımızın bir sonraki aşamasına geçiyoruz."Salı günkü basın toplantısında Bóka, ülkesinin genişleme sürecini "liyakate dayalı, objektif ve güvenilir" hale getirmeyi ve siyasi ilgiyi Ukrayna'dan Batı Balkanlar'a kaydırmayı hedeflediğini söyledi.Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ı kasteden Bóka, "Gördüğümüz kadarıyla bazı üye devletlerde (ve) kurumlarda Doğu üçlüsüne yönelik bir tür genişleme hevesi var" dedi."Başkanlık, bu coşkunun bir kısmının Batı Balkanlar'a da yayılmasını ve böylece hepsinin üyeliğe bir adım daha yaklaşmasını hedefliyor."Bóka, sürekli aday durumunda olan ve AB standartlarından giderek uzaklaşan Sırbistan için Macaristan'ın dönem başkanlığı sırasında yeni bir fasıl açılmasının "gerçekçi" olacağını, Karadağ'ın ise "mümkün olduğunca çok faslın" önündeki engeli kaldırması gerektiğini söyledi. Bóka, teklifleri paralel ilerleyen Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için yeni bir hükümetler arası konferans düzenlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Ukrayna için ise Bóka, sürecin 25 Haziran toplantısından sonra "devam edebileceğini" ancak bunun "öngörülen şekilde" ve ancak Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın bloğa katılma kabiliyetini incelemek üzere gerekli taramayı yapmasından sonra yapılması gerektiğini kaydetti.Ardından Kiev için yeni fasılların açılmasının önümüzdeki altı ay içinde "hiç gündeme gelmeyeceğini" açıkladı.Dış ilişkiler, vergilendirme ve ortak bütçe gibi genişleme politikası da oybirliği ilkesine bağlıdır, yani tek bir ülke diğer 26 üye ülkenin üzerinde anlaştığı bir kararı durdurabilir.Orbán bu ilkeyi taviz koparmak ve anlaşmaları geciktirmek için, özellikle de Ukrayna ve Rusya konusunda, yoğun bir şekilde kullandı. Macaristan şu anda AB'nin Ukrayna'ya yapacağı 6.6 milyar Avroluk askeri yardımı engelliyor. Geçen yıl Mayıs ayında başlayan bu tıkanıklık yakın zamanda aşılacak gibi görünmüyor.Hükümetin uluslararası sözcüsü Zoltán Kovács daha önce cumhurbaşkanlığı sırasında veto yetkisini kullanmayı reddetmişti ki bu gerçekleşirse Macaristan ile diğer AB ülkeleri arasındaki gerilimi ciddi şekilde arttıracaktır.Salı günü Bóka, ülkenin "dürüst bir arabulucu" olarak hareket edeceği ve "sadakatle" çalışacağı sözünü verdi. Ancak Macaristan'ın "çok net bir Avrupa alternatifini temsil ettiğini" de sözlerine ekledi.AB'nin üst düzey görevlerine ilişkin devam eden tartışmalarla ilgili bir soru üzerine Bóka, Macaristan'ın Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına yeniden seçilmesine karşı olduğunu yineledi ancak António Costa (AB Konseyi) ve Kaja Kallas'ın (Yüksek Temsilcilik) adaylıklarına itirazları olmadığını söyledi. Liderlerin 27 Haziran'da yapılacak AB liderler zirvesinde isimler üzerine anlaşmaya varması bekleniyor.